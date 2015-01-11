«Мы работаем не на рейтинги»

С этих слов начал подведение итогов прошедшего года руководитель следственного отдела по ЗАТО г. Озерск СУ СК РФ по Челябинской области Алексей Петров, чтобы объяснить, какой смысл кроется за сухими цифрами отчетов и конкретными примерами преступлений.

- Задача, которую мы решаем, - это организация качественного оперативного предварительного расследования, это восстановление прав потерпевших от действий преступников, это обеспечение неотвратимости наказания для лиц, совершивших уголовное преступление.

Свою встречу с журналистами озерских СМИ Алексей Петров и его заместитель Иван Хабалкин приурочили к шестилетию государственного органа:

- В соответствии с указом Президента России Следственный комитет РФ как абсолютно самостоятельное правоохранительное ведомство действует с января 2011 года и осуществляет полномочия в сфере уголовного судопроизводства и уголовного преследования лиц, совершивших преступления. В этом смысле мы являемся прямыми преемниками следственных подразделений органов прокуратуры.

Следственный отдел занимается расследованием тяжких и особо тяжких преступлений против личности; коррупционных преступлений; преступлений экономического характера. Также в нашу подследственность входит категория уголовных дел, связанная с совершением преступлений несовершеннолетними лицами и против них.

Как известно, по итогам за 2016 год, которые были подведены в следственном управлении СК РФ по Челябинской области, следственный отдел по ЗАТО г. Озерск занял 3 место в своей группе (отдельно от районных и следственных отделов по г. Челябинску и г. Магнитогорску).

- В течение 2016 года следователями нашего отдела к производству было принято 99 уголовных дел, некоторую часть из них мы получили по подследственности из других правоохранительных органов, 77 уголовных дел было возбуждено непосредственно по результатам рассмотрения заявлений и сообщений граждан.

За весь отчетный период наши сотрудники расследовали и направили в суд 75 уголовных дел, в основе которых - убийства и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевших; половые преступлений в отношении несовершеннолетних и малолетних лиц; коррупционные преступлениях – как правило, это взяточничество или злоупотребление служебным положением должностными лицами, либо коммерческий подкуп.

Цифры в наших отчетах колеблются каждый год в ту или другую сторону. Но в последнее время мы наблюдаем положительную динамику: в Озерском городском округе снижается количество тяжких и особо тяжких преступлений (против жизни человека, в первую очередь), в том числе с участием несовершеннолетних.

Окончательную оценку работе следователей отдела, согласно процедуре расследования, дает прокурор – при осуществлении надзора за органами предварительного расследования, и суд – при вынесении того или иного решения.

- Стоит отметить, что надзор за нашей деятельностью органы прокуратуры осуществляют тщательно и качественно, и тем значимее, что в течение 2016 г. прокурором ЗАТО г. Озерск были утверждены все обвинительные заключения по уголовным делам, которые следователи отдела завершили, и ни одно уголовное дело не было направлено на дополнительное расследование, также как на дополнительное расследование уголовные дела к нам не возвращались из Озерского городского суда. Кроме того, по результатам рассмотрения уголовных дел не было вынесено ни одного оправдательного приговора. Это тоже говорит о должном качестве работы наших следователей.

О том, что в следственном отделе служат настоящие профессионалы – люди хорошо подготовленные, выносливые и бесконечно преданные своему делу, можно судить по объему и сложности расследуемых ими уголовных дел:

- Нагрузка на каждого сотрудника нашего отдела составляет два оконченных уголовных дела в месяц (помимо того, что в производстве находятся и другие, которые тоже требуют времени и оперативных, своевременных действий). При этом надо учитывать сложность и трудоемкость каждого уголовного дела: многие из них (особенно экономические) – многоэпизодные и предполагают проведение массы следственных и процессуальных действий, экспертных исследований с целью получения достаточной и допустимой доказательной базы. В своей работе следователям приходится учитывать и современные реалии, ведь криминогенная обстановка на подведомственной территории меняется в зависимости от многих факторов –в том числе, от уровня занятости и образованности населения, от наличия объектов культурной и спортивной инфраструктуры, в целом – от социально-экономической ситуации на территории.

Среди преступлений «современной» направленности специалисты называют, прежде всего экономические, связанные с нарушениями в сфере потребительского рынка, с мошенничеством в ходе осуществления субъектами предпринимательской деятельности (таких расследований за отчетный период было проведено 22).

- Кроме того, особый резонанс приобретают уголовные дела по обращениям граждан о невыплате заработной платы.

В прошлом году, например, нами было расследовано колоссальное по объему уголовное дело по ЗАО «Уралгидромонтаж» (о нем много говорилось в СМИ): напомним, что общий ущерб от невыплаты заработной платы составил 11 млн 780 тысяч рублей, потерпевшими были признаны 134 человека, еще 86 человек были допрошены в качестве свидетелей. Производилась выемка документов, обыски, состоялось 10 бухгалтерских экспертиз по расчетным счетам, была проведена сложнейшая финансово-аналитическая экспертиза – все это потребовало много времени и привлечения сил. Уголовное дело было завершено, следователем приняты обеспечительные меры в целях возмещения зарплаты: на 60 млн рублей через городской суд наложен арест на активы предприятия (движимое и недвижимое имущество).

В настоящее время в производстве следственного отдела также находится уголовное дело о невыплате заработной платы работникам МСУ №71. Оно было возбуждено на основании материалов общенадзорной проверки прокуратуры ЗАТО г. Озёрск и сейчас в интенсивном порядке расследуется. Сообщать какие-либо подробности пока рано, но, безусловно, уголовное дело будет направлено для рассмотрения в суд. Можно добавить лишь то, что уже признано потерпевшими по этому уголовному делу 60 человек, в отношении которых задолженность по заработной плате составляет 2 месяца и выше (в данном случае в действиях должностных лиц имеется состав преступления).

Следственным отделом на постоянной основе осуществляется уголовное преследование лиц, которые занимаются незаконной реализацией спиртосодержащей жидкости ненадлежащего качества. Всем известны негативные примеры из общероссийской практики, когда от зелья гибли люди. В Озерском городском округе таких случаев в 2016 году зарегистрировано не было.

- В настоящее время этой, действительно серьезной, проблеме уделяется повышенное внимание со стороны Следственного комитета РФ и МВД РФ, работа в уголовно-правовом направлении значительно усилена, отсюда - возросшее количество возбужденных уголовных дел, доведенных до суда, когда преступники получили заслуженные приговоры. За 2016 год следователями нашего отдела было возбуждено 8 уголовных дел, предусмотренных статьей 238 УК РФ – по фактам продажи частными лицами спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности для жизни и здоровья людей. Семь уголовных дел из восьми уже направлены в суд.

У всех этих криминальных историй много общего – преступники торгуют опасным «продуктом» по домам; продают технический спирт; речь идет не о разовом сбыте, а об оптовой реализации; источники денатуратов находятся за пределами ОГО (только в одном случае сам продавец, проживающий в Новогорном, изготовил аппарат и саму спиртосодержащую жидкость).

Согласно заключению эксперта, приобретенные в ходе проверочных закупок жидкости являлись этиловым спиртом (его крепость варьировалась от 41% до 89%), но они не были пригодны для употребления и относились к ядовитым веществам (в последствии, по решению суда они должны быть уничтожены). Сотрудники следственного отдела именно на это обращают особое внимание тех, кто решается на покупку «самопала».

- Мы не тешим себя надеждой, что победили зло. Этот вид преступности – латентный: выявили одного, но поскольку есть коммерческая выгода – на его месте появляется другой. Вместе с тем, общие усилия следственного органа и оперативных служб направлены именно на максимальное искоренение данных фактов.

По мнению специалистов, последствия употребление денатуратов – это не только отравление и гибель ее потребителей, это еще и пьяная преступность: в 2016 году на территории ЗАТО в состоянии алкогольного опьянения были совершены большая часть особо тяжких преступлений против жизни и здоровья потерпевших.

- За минувший год мы расследовали четыре особо тяжких преступления против жизни людей (2 убийства - ст.105 УК РФ, 2 случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Это небольшая цифра по сравнению с прошлыми годами, когда количество подобных фактов доходило до 20.

Однако одно из преступлений по своему «содержанию» выделяется особо: в ходе распития спиртного на территории садоводческого товарищества «Маяк» случился конфликт между гр. З. и гр. К., в ходе которого у гр. З. на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на убийство гр. К. Осуществил он его с особой жестокостью: сначала жестоко избил своего напарника; затем облил его легковоспламеняющейся жидкостью и поджег; после этого по телу потерпевшего, охваченному огнем, нанес множественные режущие удары. Остановить гр. З. смогли только сотрудники полиции, которые приехали по вызову в тот момент, когда жертва уже была подвешена вверх ногами к березе и снова подвергалась пыткам. В результате умышленных преступных действий гр. З., потерпевшему гр. К. были причинены телесные повреждения, повлекшие за собой тяжкий вред здоровью. Умер гр. К. от ожогового шока при термических ожогах открытым пламенем II-IIIА степени до 40% от поверхности тела и ожогах верхних дыхательных путей в реанимационном отделении ЦМСЧ №71.

- Рассматривал данное уголовное дело Челябинский областной суд, который пришел к выводу, что органами предварительного расследования (нашим следственным отделом) добыта достаточная доказательная база, материалы оформлены в полном соответствии с уголовно-процессуальным законом. Судом, виновному назначил заслуженное наказание – 19 лет лишения свободы.

Анализируя итоги 2016 года, в следственном отделе отмечают снижение подростковой преступности в части тяжких и особо тяжких преступлений. Преступления, которые отнесены законом к категории небольшой и средней тяжести, расследуют органы дознания и следственные подразделения полиции.

- Особое внимание уделялось расследованию преступлений, совершенных как в отношении несовершеннолетних, так и самими несовершеннолетними совершенным. По категориям данного вида преступности деяния разделились следующим образом: всего было возбуждено 6 уголовных дел, когда пострадали несовершеннолетние граждане (все уголовные дела были направлены в суд для рассмотрения по существу): пять из этих шести – по ст. 134 (вступление в половую связь лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, не достигшим 16-летнего возраста) и одно уголовное дело - по ст.161 (грабеж, когда у двух несовершеннолетних взрослый гражданин открыто, с применением насилия, похитил деньги и сотовые телефоны). Дерзкое нападение было раскрыто сразу, по "горячим следам", нашим молодым следователем во взаимодействии с уголовным розыском полиции.

Второй вид – преступления, совершенные несовершеннолетними. Здесь показатели распределились следующим образом: всего в 2016 году возбуждено 8 уголовных дел, в суд было направлено 5 уголовных дел. Следует отдельно отметить, что в основу одного из них легло особо тяжкое преступление (ст.111 ч.4 УК РФ): молодой человек причинил тяжкий вред здоровью женщины, от которого она впоследствии скончалась.

Руководители следственного отдела отмечают, что в ходе каждого уголовного дела, связанного с несовершеннолетними, дается не только принципиальная процессуальная оценка действий обвиняемых, но и принимаются меры профилактического характера: выясняются обстоятельства, способствующие совершению преступления, выносится соответствующее представление (на которое уполномочен следователь). Все эти действия приводят к определенному положительному результату.

- К сожалению, не изжиты факты, когда наши молодые люди занимаются хранением наркотических средств – такие уголовные дела мы тоже расследуем, поскольку они отнесены к категории тяжких.

Ранее следственным отделом обнародовалась информация о несоблюдении правил техники безопасности на производстве, в результате чего происходит смерь человека либо его здоровью оказывается причинен тяжкий вред.

- Следственный комитет РФ этому виду преступлений придает особое значение. Мы уже публиковали в местных СМИ обзорный материал о своих расследованиях: 4 уголовных дела о нарушениях правил техники безопасности и охраны труда должностными лицами ряда производственных предприятий были расследованы и направлены для рассмотрения в суд.

С учетом того, что на подведомственной территории имеются серьезные и большие предприятия, градообразующее в том числе, где случаев травматизма избежать не удается, хочется обратить внимание работодателей на неукоснительное соблюдение требований ТБ и прав своих сотрудников на безопасный труд. А рядовым участникам трудового процесса следует знать, что травмы, которые привели к легкому вреду здоровья либо получены по собственной неосторожности, небрежности –это не основание для возбуждения уголовного дела (данный состав имеет место быть, если нанесен тяжкий вред либо наступила смерть), поэтому надо относится ответственно к требованиям по технике безопасности. Наиболее распространенные факты производственных происшествий: падение с высоты, игнорирование индивидуальными средствами защиты, неумение работать с инструментами. Таким фактам дается оценка и выносится постановление об отказе в возбуждении уголовных дел.

Уголовные дела коррупционной направленности составили внушительную часть от общего объем расследованных уголовных дел в 2016 году:

- Следователями нашего отдела проделана серьезная работа: 12 лиц привлечено к ответственности, по каждому подозреваемому-обвиняемому установлено имущество, приняты обеспечительные меры – то есть, по ходатайству следователей в рамках расследования уголовных дел такой категории, судом был наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых на общую сумму 18 885 000 рублей (в добровольном порядке возмещено 400 тыс. рублей).

В начале 2016 года было возбуждено уголовное дело о даче взятки главным инженером одного из промышленных предприятий г. Екатеринбурга сотруднику ГИБДД г. Озерск за непривлечение предприятия как юридического лица к административной ответственности. Взятка была внушительная, но полицейский своевременно известил о сделанном ему предложении органы ФСБ, были проведены оперативно-розыскные мероприятия и при передаче средств взяткодатель был задержан. Поскольку он выступал в интересах юридического лица, еще и в отношении фирмы было возбуждено административное дело (санкция достигает 1 млн. рублей).

- Ни одного оправдательного приговора по расследованным коррупционным делам нет, а вынесенные судом приговоры и размер штрафных санкций должен стать предупреждением другим желающим нарушить закон.

Санкции статьи за коррупцию – наложение штрафа кратно 20 от суммы взятки. Пример из недавней практики: муниципальный служащий гр. П. взял взятку в размере 12 000 рублей – в результате, арест его имущества произведен почти на миллион рублей. Это ли не повод задуматься?

Как сообщили правоохранители, с июля 2016 года законодатель разделил понятие взяточничества: теперь существует классическое деяние, квалифицируемое по ст.290 УК РФ, и введено понятие мелкого взяточничества – ст. 291. 2 УК РФ ( сумма взятки до 10 тыс. рублей).

- За сухой статистикой раскрытых преступлений кроется не только ежедневная, практически круглосуточная работа целого коллектива следственного отдела СУ СК РФ по ЗАТО г.Озерск, но и труд наших коллег из других федеральных силовых ведомств.

Взаимодействие сотрудников следственного отдела с сотрудниками УВД и УФСБ в Озерске осуществляется на постоянной основе. Этот факт позволяет решать поставленные перед правоохранительными органами задачи. Результаты работы следователей, порой зависят от совместных усилий и, данная совместная работа, направленная на противодействие преступности будет продолжаться и впредь. Результатом совместной работы является восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан, общества и государства, а так же реализация принципа неотвратимости наказания.

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