Юные южноуральцы победили в международном конкурсе детского творчества

Творческие работы воспитанников челябинского социально-реабилитационного центра «Здоровье» заняли первое место на V Международном конкурсе-фестивале детского творчества «Морозные узоры» на родине Деда Мороза в Великом Устюге, сообщает министерство социальных отношений. Воспитанники центра представили на суд жюри 30 елочек, выполненных в технике оригами. Поделки дети мастерили на занятиях ручного труда под руководством педагога дополнительного образования Татьяны Анкутдиновой. «Творческие работы ребят символизировали родину Деда Мороза. Его дом находится в густых еловых лесах на севере Вологодской области, наши елочки стали прекрасным дополнением новогодней атрибутики и декора этого сказочного уголка нашей родины. Выполнили их ребята в технике оригами, простой на первый взгляд, но насколько оригинальной», – отметила Татьяна Анкутдинова. Елочки, сделанными юными южноуральцами, вызвали восхищение членов жюри, которые единодушно присудили работам первое место.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yunye-yuzhnouralcy-pobedili-v-mezhdunarodnom-konkurse-detskogo-tvorchestva-36597