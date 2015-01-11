5 февраля 2017 года ГЛК "Егоза" (г.Кыштым) приглашает на Кубок Егозы (Русмастер Челябинской области) по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов.
Дисциплина: слалом –гигант.
Регистрация участников с 9-00 до 10-00. Начало стартов в 10-30.
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского ГО. Главный судья – Кулешов В.В.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие и прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований.
Стартовый взнос - 600 рублей с учетом скипасса.
Победители будут награждены призами от нашего партнера магазина «StreetLab» (г.Челябинск).
Приглашаем спортсменов со всей области и их группы поддержки!
Ключевые теги: Егоза.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать