5 февраля 2017 года ГЛК "Егоза" (г.Кыштым) приглашает на Кубок Егозы (Русмастер Челябинской области) по горным лыжам и сноуборду среди любителей и ветеранов.

Дисциплина: слалом –гигант.

Регистрация участников с 9-00 до 10-00. Начало стартов в 10-30.

Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского ГО. Главный судья – Кулешов В.В.

В соревнованиях могут принимать участие все желающие и прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований.

Стартовый взнос - 600 рублей с учетом скипасса.

Победители будут награждены призами от нашего партнера магазина «StreetLab» (г.Челябинск).

Приглашаем спортсменов со всей области и их группы поддержки!