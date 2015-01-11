В спортивном комплексе «Лидер» в очередной раз прошел Чемпионат ОГО по спортивной игре дартс

Первыми стартовали спортсмены с ПОДА. В женском зачете «бронзу» взяла Альбина Борисова, «серебро» Татьяна Вишнякова, «золото» Татьяна Филиппова. Самым метким среди мужчин стал Павел Студеникин, на втором месте Владимир Вереникин, третьим Павел Лежнев.

Слабовидящие спортсмены поделили места следующим образом. В женском зачете первой стала Галина Кощеева, второй Ирина Кротова, третьей Тамара Онопко. Среди мужчин на пьедестал почета поднялся Валерий Смирнов, вторым был Вадим Комлев, третьим Евгений Растригин.

Детский зачет по традиции был объединенный. В итоге первое место взял представитель сильного пола Александр Лопаткин, а второе и третье завоевали девушки Юлия Есина и Анастасия Воробьева.

Сейчас начинается подготовка к февральскому Чемпионату озерского городского округа по русским шашкам. Непростая экономическая ситуация хоть и препятствует полному финансированию адаптивного спорта, но все же среди трех ключевых задач, поставленных главой администрации округа перед новым начальником Управления по физической культуре и спорту, является развитие адаптивного спорта.

- В этом году запланировано более 10 соревнований по восьми видам спорта, - рассказывает председатель федерации инвалидного спорта «Союз» Елена Васина. - Более того мы ежегодно с успехом выступаем на областных спортивных мероприятиях проводимых реабилитационным центром «Импульс».

Антон Шалимов

Фото: Елена Фомичева