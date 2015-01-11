В Челябинской области формируется деловая делегация для визита на Тайвань

Южно-Уральская торгово-промышленная палата, учитывая заинтересованность предпринимателей Челябинской области в установлении партнерских отношений с компаниями китайского острова Тайвань, организует деловой визит в столицу острова – г. Тайбэй, сообщает пресс-служба Южно-Уральской ТПП. Поездка запланирована с 6 по 12 марта 2017 года. Именно в эти дни в Тайбэе будет проходить одна из крупнейших выставок в мире в сфере станкостроения и технологий машиностроения TIMTOS-2017. В рамках мероприятия запланирована насыщенная деловая программа с проведением индивидуальных встреч и переговоров, в том числе с руководством Совета по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA). Как отмечают в центре внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, выставка TIMTOS проводится уже в 18-й раз. Как и в предыдущие годы, здесь будет представлена продукция высочайшего качества, способная составить достойную конкуренцию европейским аналогами. В 2015 году мероприятие посетили около 46 000 человек, экспозиция была развернута более чем на пяти тысячах стендах. Основными тематическими разделами выставки являются: металлообработка, литейные и сварочные технологии, машиностроение и станкостроение. Активное участие в выставке примут и сами компании Тайваня, многим известные своим производством компьютерного и сетевого оборудования, бытовой электроники, солнечных батарей и светодиодов, а также химических веществ, термопластичных материалов, стекловолокна и этилена. Сами предприниматели Тайваня рассчитывают встретить на выставке иностранных производителей продукции высоких технологий, деревообработки, качественных пластмасс и полимерных материалов, предназначенных для различных отраслей промышленности. За последние годы спрос на данную продукцию на острове стремительно возрос. Эксперты ЮУТПП уверены, что предстоящая поездка станет для южноуральских предпринимателей продуктивной и позволит приобрести новые и нужные деловые контакты. Заявки на включение южноуральских предприятий в состав деловой делегации на Тайвань принимаются в центре ВЭД ЮУТПП по тел.: (351) 265-58-15, 265-39-77, 263-24-64.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-formiruetsya-delovaya-delegaciya-dlya-vizita-na-tayvan-36621