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Озерск не намерен экономить на «дорожной» безопасности

В администрации Озерского городского округа состоялось заседание межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения (БДД) под председательством заместителя главы администрации Ивана Сбитнева.

В повестке дня значились три вопроса, обсудить которые, по мнению специалистов, назрела необходимость: планы комиссии по БДД на текущий год, обеспечение безопасности пешеходов и профилактика детского дорожного травматизма.

Вопрос первый. Члены комиссии согласились с предложенной им программой действий на 2017 год. По своему содержанию, она предполагает контроль за тем, что влияет на повышение безопасности дорожного движения в Озерском городском округе: состояние асфальтового полотна, содержание улично-дорожной сети, оборудование пешеходных переходов, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, подготовка водителей в учебных организациях города, организация пассажирских перевозок – эти и другие мероприятия специалисты будут обсуждать на своих заседаниях в течение года и свои решения направлять в адрес органов местного самоуправления для принятия тех или иных управленческих решений. Как заверил присутствующих Иван Сбитнев, план работы комиссии по БДД является «живым» документом и в него можно будет вносить изменения, если это потребуется.

Вопрос второй. С докладом о результатах деятельности Управления капитального строительства и благоустройства по реализации первоочередных мероприятий выступила начальник УКСиБ Надежда Белякова. Она сообщила, что в соответствии с новыми государственными стандартами и в рамках соответствующей муниципальной программы в 2016 году в Озерске были оборудованы 11 пешеходных переходов вблизи образовательных организаций, на пути следования детей, в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а именно установлено: 22 светофора типа Т.7 на солнечных панелях, сборно-разборные искусственные неровности общей протяженностью 54,3 кв. м., пешеходные ограждения (955 м.), 69 соответствующих дорожных знаков по следующим адресам: ул. Советская (в районе СОШ № 30), ул. Уральская (в районе лицея № 39), ул. Лермонтова (в районе СОШ № 24), ул. Матросова (в районе СОШ № 25), ул. Герцена (в районе СОШ № 32), ул. Блюхера (в районе дома-интерната для детей-инвалидов), ул. Музрукова (в районе СКОШ-интернат № 37), ул. Семенова (в районе СКОШ № 29), ул. Дзержинского, 53, пр. К. Маркса, 8, пр. К. Маркса, 20.

Также произведена замена 72 дорожных знаков 1.23 «Дети» и 1.23 «Дети» с табличкой 8.2.1 «Зона действия»; 20 дорожных знаков 1.22 «Пешеходный переход» на знаки с повышенной яркостью на желто-зеленом флуоресцентном фоне; на трех регулируемых перекрестках произведена установка 46 дублирующих дорожных знаков 5.19.1 на желто-зеленом флуоресцентном фоне.

По представленным данным, объем освоенных средств из бюджета Озерского городского округа на реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» в 2016 году составил 6 988 830,35 рублей.

Надежда Белякова сообщила, что на реализацию подобных мероприятий в 2017 году из бюджета Озерского городского округа выделено 6 835 000 рублей, в ближайшее время планируется увеличение финансирования на 2 000 000 рублей. Что будет сделано на эти средства – на сегодняшний день вопрос остается открытым. Точно известно лишь одно: согласно требованиям законодательства, предстоит обустроить еще 5 пешеходных переходов по адресам: перекресток ул. Менделеева – ул. Свердлова (в районе СОШ № 32); ул. Горная (в районе СОШ № 27); п. Метлино, ул. Центральная (в районе СОШ № 35); п. Новогорный, ул. 8 Марта, 6 (в районе СОШ № 41); п. Татыш, перекресток ул. Трудящихся – ул. Южная (в районе СОШ № 22). Остальные мероприятия пока собраны в единый перечень (он составлен с учетом мнения специальных служб, общественности и СМИ), который перед утверждением решено направить на правовую «экспертизу» в ГИБДД.

Следует отметить, что в большинстве своем предложения по повышению безопасности дорожного движения оказались связаны с созданием благоприятных условий для пешеходов – устройством новых переходов через улицы и возведением всевозможных ограждений. Внимание привлечено к проблемам как старых, так и новых микрорайонов. В ходе обсуждения будущих действий присутствующий на заседании заместитель председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков обратил внимание комиссии по БДД, в частности, на недопустимую дорожную ситуацию, которая сложилась на пересечении пр. Победы и пер. Советский, и высказался за принятие срочных мер к ее исправлению: как вариант - за установку светофорного объекта.

Депутат Сергей Генгенрейдер поинтересовался у специалистов нормативными сроками по обустройству пешеходных переходов: нельзя ли было не форсировать события, а заниматься модернизацией постепенно – в течение нескольких лет, равномерно распределив бюджетные средства. Все сомнения развеял Иван Сбитнев, подчеркнувший, что откладывать в долгий ящик решение вопросов безопасности – это значит, во-первых, попадать под санкции за несоблюдение федеральных требований, и, во-вторых, подвергать риску жизнь детей. Ни того, ни другого муниципальные власти допустить не могут. Представители ГИБДД отметили, что они и в дальнейшем намерены не просто стоять на страже безопасности, но и добиваться совершенствования дорожной инфраструктуры: к слову, свои замечания по введенным в строй новым пешеходным переходам инспекторы тоже высказали. УКСиБ заверил, что в скором времени все 11 объектов будут укомплектованы в полном объеме.

Вопрос третий. Информацию о состоянии детского дорожного травматизма на территории ЗАТО довел до сведения комиссии по БДД заместитель начальника Озерской ГИБДД, майор полиции Александр Седов.

По официальным данным, за 2016 год в Озерском городском округе было зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участие детей до 16 лет (аналогичный период прошлого года – 8), в которых трое детей (АППГ – 8) получили телесные повреждения и один ребенок погиб. По собственной неосторожности один ребенок получил травму: девочка в возрасте до 16 лет переезжала проезжую часть по пешеходному переходу. По вине водителей пострадали трое детей. Характерные места совершения ДТП с участием детей – это перекрестки, пешеходные переходы, загородные дороги. За отчетный период составлено 416 (АППГ – 398) карточек – сообщений о нарушении детьми правил дорожного движения. В целях повышения безопасности сотрудниками Озерской ГИБДД изучается организация профилактической работы в образовательных организациях, проводятся рейды и осуществляется взаимодействие с отрядами юных инспекторов дорожного движения – их в округе создано восемь.

От имени руководства Озерской ГИБДД Александр Седов коснулся крайне актуальной темы из общероссийской повестки и напомнил участникам заседания правила организованной перевозки детей: всем заинтересованным лицам необходимо осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ №1177 от 17.12.2013, которое предписывает заранее уведомлять орган Госавтоинспекции о намечаемой поездке (не позднее 2 дней до ее начала) и отправляться в путешествие составом не менее 3 автобусов только в сопровождении автомобилей ГИБДД: «В Челябинской области наше руководство приняло решение усилить меры безопасности и распространить это правило на каждую организованную группу детей численностью от восьми человек».

Иван Сбитнев отметил важность такого решения и сообщил, что все бюджетные организации и учреждения ознакомлены с этими требованиями и будут жестко контролироваться администрацией округа, со своей стороны Озерская ГИБДД представит список транспортных предприятий, которые имеют право и основания заниматься подобным видом деятельности – перевозкой групп детей. (Справочно: «Схема надзора за перевозками групп детей автобусами», «Пошаговая инструкция по организации перевозки группы детей автобусами», а также «Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами» со ссылками для скачивания размещены на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в разделе «Организациям» - «Пассажирские перевозки»).

На «наболевшую» тему. Заседание комиссии по БДД прошло в конструктивной деловой обстановке, во время обсуждения также прозвучали мнения об уборке улично-дорожной сети, которая затруднена в связи с парковкой личного автотранспорта. Из нескольких вариантов решения проблемы оптимальным был признан один – установка постоянных знаков, ограничивающих время стоянки на определенные часы и, как следствие, эвакуация машин-нарушителей. Подобный выход из «хозяйственного тупика» давно нашли и успешно пользуются им в соседнем Снежинске, в Озерске федеральные и муниципальные структуры договорились как можно быстрее начать действовать: первоочередного внимания требуют узкие улицы с припаркованными машинами.

http://www.ozerskadm.ru

Озерск не намерен экономить на «дорожной» безопасности

Озерск не намерен экономить на «дорожной» безопасности

Озерск не намерен экономить на «дорожной» безопасности

Ключевые теги: дорожная безопасность.

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