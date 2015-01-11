Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Санкт-Петербург

Назначен дополнительный поезд «Челябинск – Санкт-Петербург» – он начнет курсировать с 24 марта 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУЖД.

Южно-Уральский филиал АО «ФПК» назначает скорый поезд № 191/192 «Челябинск – Санкт-Петербург» на период с 24 марта по 30 сентября 2017 года, который будет курсировать по четным числам.

Из Челябинска поезд будет отправляться в 15.25 и прибывать в Санкт-Петербург в 11.12. Отправление из Санкт-Петербурга – в 16.02, прибытие в Челябинск – в 09.43. Время московское.

Напомним, что по нечетным числам курсирует круглогодичный поезд №145/146 «Челябинск – Санкт-Петербург». Продажа билетов на поезда дальнего следования теперь доступна за 60 суток до отправления.

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