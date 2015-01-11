Вниманию выпускников — 2017!

На ФГУП «ПО «Маяк» открыт прием заявлений на получение направлений на целевой прием в образовательные учреждения высшего профессионального образования в соответствии с заданием государственного плана подготовки специалистов для организаций обороннопромышленного комплекса.

Перечень специальностей и направлений целевой подготовки 2017 года

Установлен следующий порядок организации целевого набора:

Правила выдачи целевых направлений

Для получения направления на целевую подготовку от ФГУП «ПО «Маяк» необходимо:

Подать пакет документов на целевой прием:

1) Заявление на бланке ФГУП «ПО «Маяк» (образец заявления прилагается). Перечень специальностей и направлений подготовки (бакалавриат, магистратура, специалитет) прилагается.

2) Пакет документов:

справку с места обучения;

резюме;

справку об оценках за 1 полугодие;

копия паспорта (страницы 2,3,5). Если на момент заключения договора (15.06.2017) заявитель является несовершеннолетним, то предоставляется копия паспорта законного представителя заявителя (родителя).

портфолио по выбранной специальности (по желанию) предоставляется в копиях (за период обучения с 9 по 11 класс).

Срок приема документов: с 27.02.2017 по 29.05.2017 года.

Предоставить справку с места обучения о результатах сдачи ЕГЭ.

Оформить договор с ФГУП «ПО «Маяк» о целевом обучении (до начала целевого приема в образовательные учреждения) (образец договора прилагается).

Получить целевое направление под подпись.

Для жителей г. Озерска прием документов, оформление договора о целевом обучении, выдача целевых направлений проводятся в учебном центре ФГУП «ПО «Маяк» по адресу: ул. Строительная, 20 каб. 102. Часы приема: среда, четверг с 15:00 до 17:30, тел. (351 30) 2-59-79.

Иногородним жителям пакет документов по пункту 1 направлять в сканированном виде электронной почтой по адресу: [email protected] Информацию о порядке оформления договора о целевом обучении и выдаче целевых направлений можно получить по указанным телефонам.

Контакты: тел.: (35130) 2-59-79

E-mail: [email protected]

http://gorono-ozersk.ru