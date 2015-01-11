Ситуация по ОРВИ и гриппу — эпидемическая

По решению санитарно-противоэпидемической комиссии, в Озерском городском округе вводится карантин с 1 по 7 февраля (включительно) с усилением комплекса ограничительных мероприятий.

Это значит, что наряду с ранее начатыми и проводимыми предупредительными действиями приостанавливаются учебные занятия в общеобразовательных организациях и учреждениях начального и среднего профессионального образования (1,2 курс); отменяется тренировочный процесс и массовые сборы в учреждениях культуры и спорта; особый санитарный режим вводится во всех домах-интернатах, а родителям дошкольников рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми садов и яслей.

Руководители организаций и предприятий, оказывающих населению разного рода услуги, должны обеспечить соблюдение карантинных мероприятий по гриппу и ОРВИ на их подведомственной территории.

Справочно:

Согласно данным МРУ №71 ФМБА России, в Озерском городском округе с 22 по 29 января 2017 года зарегистрирован 1431 случай ОРВИ и гриппа. С 27 по 30 января 2017 года количество заболевших школьников увеличилось с 8,5 до 12,3 процентов.

Эпидемический порог заболеваемости превышен на 38 процентов.

http://ozerskadm.ru