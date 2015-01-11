Порядок придётся наводить

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрел заявление общества с ограниченной ответственностью «СтройГарант», в котором управляющая компания, принадлежащая озерскому депутату Александру Откупщикову, просит отменить два предписания, выданные в отношении УК Государственной жилищной инспекцией в июне 2016 года.

Предписания инспекторов касались многочисленных нарушений, выявленных сразу в нескольких домах, обслуживаемых «СтройГарантом»: Иртяшская,13, Бажова,24, Ленина,84, Ленина,82, Ленина,81, Победы,54 и Космонавтов,28. В июне 2016 года по этим адресам было предписано устранить отслоение рулонного материала кровли, оборудовать водоотводные воронки внутреннего водостока защитными решетками, устранить разрушение отмостки, очистить подвальные помещения от мусора, восстановить целостность и герметичность наружных водостоков, устранить разрушение строительных элементов фасада (кирпичной кладки стены), устранить нарушение герметичности в местах примыкания отмостки и цоколя, устранить разрушение штукатурного слоя цокольной части, убрать растительность на отмостке дома, восстановить разрушенный слой ступеней входного крыльца. Кроме этого, Госжилинспекция выявила, что, в нарушение законодательства, в двух домах, обслуживаемых «СтройГарантом», не установлены общедомовые приборы учёта тепловой энергии.

Управляющей компании было предписано устранить все выявленные нарушения к середине сентября 2016 года. Однако, вместо исполнения предписаний, руководство «СтройГаранта» посчитало, что они «нарушают его права и законные интересы в экономической сфере». Судье Ольге Наконечной пришлось тщательно изучать нормативы, регулирующие деятельность управляющих компаний, однако никаких нарушений прав частного бизнеса в требовании инспекции навести должный порядок выявлено не было.

В итоге Арбитражный суд решил: в удовлетворении заявления отказать, взыскать с ООО «СтройГарант» 3000 руб. за рассмотрение спора в арбитражном суде. У депутата Александра Откупщикова есть два пути: подать жалобу в апелляционный суд или сделать жизнь нескольких сотен озерчан более комфортной и безопасной.

Озёрск.ру