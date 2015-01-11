Новости Спорт Определились победители в лыжных гонках 28-29 января прошли соревнования по лыжным гонкам. В первый день соревнований проходила классика с раздельным стартом на дистанции 10; 5; 0,8км. Лучшими в возрастной группе 18-55 лет на 10 км дистанции стали : 1место - Бедрягин Игорь - 28.26. 2 место - разделили Цаплин Сергей и Кудинов Василий, показав одинаковое время и уступив лидеру 4 секунды. На дистанции 5 км среди возрастной группы 56 лет и старше: 1 место - Басилашвили Василий -15.49. 2 место - Князев Сергей -17.00. 3 место - Булаев Петр -17.56. Также на дистанции 5 км среди женщин в возрасте 18 лет и старше лучшей стала Гордеева Ольга -17.33. 2 место - Струкова Ольга - 18.41. 3 место - Корпылева Анастасия - 19.27. В возрастной группе 14-18 лет среди мальчиков на дистанции 5 км: 1 место - Важенин Дмитрий -15.44. 2 место - Корпылев Степан - 19.18. 3 место - Царегородцев Данил. В этой же возрастной группе среди девушек на дистанции 5 км дистанции стала Хлызова Вера - 18.30. Среди детей до 13 лет на дистанции 0.8 км: 1 место заняли Панковы Саша и Даша, 2 место - Сомохин Сеня и Исмаилова Аиша, 3 место - Кудянов Андрей. Во второй день проходила гонка преследования свободным стилем относительно первого дня соревнований, протяженность дистанции в возрастных группах также 10; 5; 0,8км. По итогам двух дней соревнований лучшими стали: В группе 18-55 лет на дистанции среди мужчин на 10км: 1 место - Кудинов Василий, 2 место - Бедрягин Игорь, 3 место - Ложкин Евгений. В группе 55 лет и старше на дистанции 5 км среди ветеранов: 1 место - Басилашвили Василий, 2 место - Князев Сергей, 3 место - Булаев Петр. В группе 18 лет и старше на дистанции 5 км среди женщин: 1 место - Гордеева Ольга, 2 место - Струкова Ольга, 3 место - Корпылева Анастасия. В группе среди юношей 14-18 лет на дистанции 5 км: 1 место - Важенин Дмитрий, 2 место - Корпылев Степан, 3 место - Царегородцев Данил. В группе среди юниорок 14-18 лет на дистанции 5 км: 1 место - Хлызова Вера. Среди девочек до 13 лет: 1 место - Панкова Даша, 2 место - Исмаилова Аиша, 3 место - Ложкина Лиза. Среди мальчиков до 13 лет: 1 место - Панков Саша, 2 место - Самохин Сеня, 3 место - Кудянов Андрей. Всего приняло участие 54 спортсмена. Методисты МБУ Арена Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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