Определились победители в лыжных гонках

28-29 января прошли соревнования по лыжным гонкам.
В первый день соревнований проходила классика с раздельным стартом на дистанции 10; 5; 0,8км.
Лучшими в возрастной группе 18-55 лет на 10 км дистанции стали :
1место - Бедрягин Игорь - 28.26.
2 место - разделили Цаплин Сергей и Кудинов Василий, показав одинаковое время и уступив лидеру 4 секунды.
На дистанции 5 км среди возрастной группы 56 лет и старше:
1 место - Басилашвили Василий -15.49.
2 место - Князев Сергей -17.00.
3 место - Булаев Петр -17.56.
Также на дистанции 5 км среди женщин в возрасте 18 лет и старше лучшей стала Гордеева Ольга -17.33.
2 место - Струкова Ольга - 18.41.
3 место - Корпылева Анастасия - 19.27.
В возрастной группе 14-18 лет среди мальчиков на дистанции 5 км:
1 место - Важенин Дмитрий -15.44.
2 место - Корпылев Степан - 19.18.
3 место - Царегородцев Данил.
В этой же возрастной группе среди девушек на дистанции 5 км дистанции стала Хлызова Вера - 18.30.
Среди детей до 13 лет на дистанции 0.8 км:
1 место заняли Панковы Саша и Даша,
2 место - Сомохин Сеня и Исмаилова Аиша,
3 место - Кудянов Андрей.
Во второй день проходила гонка преследования свободным стилем относительно первого дня соревнований, протяженность дистанции в возрастных группах также 10; 5; 0,8км.
По итогам двух дней соревнований лучшими стали:
В группе 18-55 лет на дистанции среди мужчин на 10км:
1 место - Кудинов Василий,
2 место - Бедрягин Игорь,
3 место - Ложкин Евгений.
В группе 55 лет и старше на дистанции 5 км среди ветеранов:
1 место - Басилашвили Василий,
2 место - Князев Сергей,
3 место - Булаев Петр.
В группе 18 лет и старше на дистанции 5 км среди женщин:
1 место - Гордеева Ольга,
2 место - Струкова Ольга,
3 место - Корпылева Анастасия.
В группе среди юношей 14-18 лет на дистанции 5 км:
1 место - Важенин Дмитрий,
2 место - Корпылев Степан,
3 место - Царегородцев Данил.
В группе среди юниорок 14-18 лет на дистанции 5 км:
1 место - Хлызова Вера.
Среди девочек до 13 лет:
1 место - Панкова Даша,
2 место - Исмаилова Аиша,
3 место - Ложкина Лиза.
Среди мальчиков до 13 лет:
1 место - Панков Саша,
2 место - Самохин Сеня,
3 место - Кудянов Андрей.
Всего приняло участие 54 спортсмена.
Методисты МБУ Арена