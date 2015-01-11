Получили высокую оценку за своё творчество

С 19 по 22 января в Тюмени проходил международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды». Его лауреатами стали озерские танцоры из ансамбля «Зарево» и хореографического коллектива «Купава».

Организатором конкурса является фонд поддержки и развития детского и юношеского творчества «Планета талантов».

Участники фестиваля соревновались в таких номинациях, как вокал (академический, народный, эстрадный), хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр мод, оригинальный и театральный жанры, художественное слово, конферанс.

Конкурс длился четыре дня. За это время более 2500 человек всех возрастов из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Кургана, Сургута, Владимира, Новосибирска, Озерска и других городов России смогли проявить себя на творческой площадке.

Выступление оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли академики, профессора ведущих ВУЗов Москвы и Санкт-Петербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры.

Воспитанники ансамбля МБУ «КДЦ», народного танца «Зарево» (руководители: Я.И. Садилкина, В.А. Садилкин, МБУ «КДЦ») вернулись домой с наградами, а именно: дипломом лауреата 1 степени и дипломом лауреата 3 степени.

Диплом лауреата 2 степени получил хореографический коллектив «Купава» (руководитель Г.Ю. Штейникова, МБУ «КДЦ»).

- Мы очень рады, что нам была предоставлена возможность показать наших воспитанников и получить оценку нашего творчества от компетентного жюри, а также принять участие в круглых столах и мастер-классах, — отметила руководитель ансамбля Яна Садилкина.

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