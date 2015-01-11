С 1 февраля страховые пенсии и социальные выплаты южноуральским пенсионерам увеличатся на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии у более 822 тысяч неработающих южноуральских пенсионеров увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год*.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента (пенсионного балла), с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78,28 руб. (до 1 февраля 2017 года – 74,27 руб.).

Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 руб.

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция в 2016 году составила 5,4%, и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии неработающих пенсионеров. Индексация пенсий на уровень инфляции за предыдущий год обеспечит сохранение покупательной способности страховой пенсии неработающих пенсионеров.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости достигнет 13 597 руб., увеличившись на 694 руб.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2017 года, то с 1 апреля пройдет индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. В августе произойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.

При этом в течение 2017 года минимальный уровень пенсионного обеспечения пенсионеров будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера, установленного в Челябинской области. Если размер пенсии вкупе с другими причитающимися неработающему пенсионеру выплатами будет ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена социальная доплата.

Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В настоящее время ОПФР по Челябинской области выплачивает ее 295,7 тыс. федеральным льготникам, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда и других граждан. Размер индексации ЕДВ определен исходя из роста потребительских цен за 2016 год*.

На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). По закону он может предоставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля выросла до 1048,97 руб. в месяц. Он включает в себя предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного питания – 807,94 руб., предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 124,99 руб., бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 116,04 руб.

* Индексация производится в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к страховой пенсии», постановлением Правительства РФ от 19 января 2017 года №35 «Об утверждении индекса роста потребительских цен за 2016 год для установления стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 года», постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 года № 88 «Об утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году».

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области