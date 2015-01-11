Губерния На Южном Урале начнут обучать на жилищных инспекторов Представители ТОС, ТСЖ, советов МКД, а также специалисты в области жилищно-коммунального хозяйства со всей Челябинской области собрались на обучающем семинаре в конференц-зале ЗСО, сообщает пресс-служба движения «За возрождение Урала». Семинар стал частью проекта «Формирование советов многоквартирных домов – как инструмент защиты прав граждан в сфере ЖКХ», получившего движением «За возрождение Урала» грантовую поддержку от общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство». Цель проекта – вдохновить собственников квартир с активной жизненной позицией на создание совета многоквартирного дома, а главное - объяснить им, как правильно управлять своим домом. «Одной из главных целей нашего проекта является оказание методической помощи южноуральцам по вопросам самоорганизации граждан по месту жительства, - объясняет заместитель исполнительного директора Совета муниципальных образований Челябинской области Алексей Горячев. - Созданные советы МКД, а также ТСЖ и ТСН, могут стать полноценным первичным звеном системы ТОС, а значит граждане смогут принимать активное участие в жизни не только своего дома, но и микрорайона». Секретарь общественного совета при ГУ ГЖИ по Челябинской области Евгений Федоров посоветовал собственникам попробовать себя в роли жилищного инспектора. «На сегодняшний день в нескольких крупных городах России существует практика работы общественных жилищных инспекторов, – пояснил он. – Эти люди контролируют работу управляющих компаний. В Челябинской области на сегодняшний день подано уже восемь заявок на должность жилищного инспектора. В скором времени мы проведем для них обучающий тренинг с углубленным изучением законов в сфере ЖКХ, тестирование». Важным шагом для понимания возможностей и компетенций южноуральских председателей ТОС, КТОС и ТСЖ, а также будущих жилищных инспекторов стало подготовленное экспертом проекта, членом Общественного совета при государственной жилищной инспекции Челябинской области, заместителем председателя движения «За возрождение Урала» Анатолием Макеевым положение о совете многоквартирного дома. После докладов ТОСовцы могли выступить в режиме свободного микрофона. Выступающие указали на множество проблем на их конкретных территориях, а также в системе законодательства в целом. Отметим, что в ближайшее время активисты движения «За возрождение Урала» проведут в Челябинске обучающий семинар вновь. На встречу, которая по графику пройдет в каждом районе города, планируется приглашение представителей управляющих компаний. У активных собственников многоквартирных домов появится возможность решить все проблемы на месте. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-nachnut-obuchat-na-zhilishchnyh-inspektorov-36762 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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