Информация для очевидцев

18.01.2017 года в 23:00 на ул. Иртяшская 15 в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль «Хундай Акцент», после чего скрылся с места ДТП.

25.01.2017 года в 08:40 на неохраняемой стоянке, расположенной перед главным входом в детскую поликлинику по ул. Советская 5 в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль «Хундай СОЛЯРИС», после чего скрылся с места ДТП.

В период времени с 07:00 часов до 16:00 часов 27.01.2017 года на неохраняемой стоянке, расположенной возле дома №29 по ул. Колыванова в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на припаркованный автомобиль «РЕНО ЛОГАН», после чего скрылся с места ДТП.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных дорожно-транспортных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД), 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск