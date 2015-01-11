Информация об ухудшении погодных условий

Вниманию озерчан!

По данным Челябинского ЦГМС: 7 февраля 2017 в северных районах, 8-11 февраля 2017 в большинстве районов Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами на 7º и более ниже климатической нормы.

Убедительная просьба к озерчанам: будьте предельно внимательны и осторожны, примите меры к снижению травматизма (переохлаждение, обморожение) и сохранению тепла в домах, воздержитесь от выходов на зимнюю рыбалку.

Просьба к автомобилистам: соблюдайте безопасный скоростной режим, дистанцию и правила движения в осложненных погодных условиях.

В дальние поездки обязательно берите с собой средства связи.

В случае угрозы жизни или здоровью звоните 112 (для абонентов сотовой связи).

Елена Коробова, инструктор ГО