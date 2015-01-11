Озерчане — в пятёрке сильнейших

Подведены итоги II этапа областного зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который состоялся 4 февраля на базе МБУ ЛК им. Е.Елесиной.

Команда Озерского городского округа достойно выступила на Фестивале и вошла в пятерку лучших команд нашего региона.

Поздравляем участников и выражаем им огромную благодарность за выступление, за отзывчивость и стремление прославить наш город!

Всех желающих присоединиться к движению ГТО приглашаем принять участие в городском Фестивале ГТО – этап «Бег на лыжах», который состоится 19 февраля на стадионе «Труд». Начало в 11:00, регистрация в 10:00. Обязательным условием участия является наличие ID-номера (присваивается при регистрации на сайте GTO.ru). Работает прокат лыж! Все подробности по тел. 7-07-14.