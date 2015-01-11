Администрация Озёрска занялась контрафактом

В Озёрске создан коллегиальный орган, который будет заниматься вопросами противодействия незаконному обороту промышленной продукции на территории ЗАТО. Постановление о создании специальной комиссии подписано главой администрации Озёрского городского округа Евгением Щербаковым.

В состав комиссии вошли замглавы администрации Ольга Уланова, начальник управления экономики Александр Жмайло, а также руководители силовых, правовых и надзорных ведомств на территории закрытого города. Цель создания нового органа определена в соответствующем Положении: координация деятельности органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной, а также мониторинг и оценка ситуации в этой сфере на территории Озёрского городского округа.

Комментирует начальник управления экономики администрации Александр Жмайло:

- Комиссия противодействия незаконному обороту промышленной продукции на областном уровне появилась ещё в 2015 году. Год назад региональное правительство предложило создать аналогичные структуры всем муниципалитетам, а на недавнем, декабрьском совещании у губернатора было рекомендовано и непосредственно Озёрскому городскому округу. Обозначенный срок – начало февраля – муниципалитетом соблюдён.

Стоит отметить, что для Озёрска проблема незаконного оборота промышленной продукции не так болезненна, как для открытых городов, тем более – для областного центра. У нас нет трудовых мигрантов, являющихся основными производителями, поставщиками и потребителями контрафакта, на нашей территории нет таможенного пересечения. Тем не менее, создание комиссии должно реально помочь муниципальным и государственным структурам на территории Озёрского городского округа – в местных полицейских сводках всё чаще звучит информация о выявлении контрафактной продукции, особенно – алкоголя, а это уже не просто вредит благополучию граждан, но и представляет угрозу жизни и здоровью озерчан, – подчёркивает Александр Жмайло.

Озёрск.ру