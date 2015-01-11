МФК «Гранит» будет бороться за 9-16 места в дивизионе «Центр»

Очередной тур предварительного турнира Первенства России по мини-футболу среди команд зоны "Урал-Зап. Сибирь" дивизиона "Центр" МФК "Гранит" (Озерск) провел в городе Березовском. Этот тур был решающим для нашей команды в вопросе попадания или не попадания в число команд, которые оставшиеся два тура будут бороться за чемпионство и призовые места. К сожалению, уступив двум лидерам турнира, "Брозексу" и "УрГУПСу", наша команда потеряла шансы на попадание в первую восьмерку и теперь два оставшихся тура будет играть за 9 - 16 места в турнире. Вот результаты игр МФК "Гранит" в Березовском:

"Брозекс" (Березовский) - "Гранит" (Озерск) 5 : 4 (3:1)

Голы забили: Д.Беляков-2, З.Едыханов, А.Захаров. Д.Беляков был удален с площадки.

"УрГУПС" (Екатеринбург) - "Гранит" (Озерск) 9 : 2 (4:1)

Голы забили: А.Захаров-2. Кроме Д.Белякова игру пропускали из-за перебора желтых карточек еще три игрока "Гранита", что конечно же сказалось на боеспособности команды.

"Гранит" (Озерск) - "ВИЗ-1999" (Екатеринбург) 5 : 6 (3:2)

Голы забили: Д.Беляков, А.Кирин, М.Кузьмин, А.Лырчиков, Е.Черноскутов.

"Гранит" (Озерск) - "Газпромтрансгаз" (Югорск) 6 : 0 (3:0)

Голы забили: Д.Беляков-2, З.Едыханов, А.Захаров, М.Кузьмин, Э.Шульц.

Вместе с "Гранитом" за 9-16 места будут бороться команды "СКА-Елань" (Камышловский р-н), "Газпромтрансгаз" (Югорск), "Металлург" (Магнитогорск), "Урожай" (Верх.Синячиха), "Титан" (Верх.Салда), "Нефтяник" (Нефтеюганск) и кто-то из трех команд: "Звезда" (Горный Щит), "ВИЗ-1999" или "ВИЗ-2000".

МФК "Гранит" (Озерск) выступал в следующем составе: Антон Заярный и Дмитрий Колычев (вратари); Даниил Беляков, Захар Едыханов, Арсений Захаров, Сергей Игонин, Михаил Кузьмин, Алексей Кирин, Андрей Лырчиков, В.Овчинников, Виктор Осокин, Евгений Сиякаев, Евгений Черноскутов, Эдуард Шульц - капитан команды.

Пресс - атташе "Ассоциации футбола и хоккея ОГО" С.Любчанский

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