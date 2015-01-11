О переходе на новый порядок применения ККТ

Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области сообщает, что с 15 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», что предусматривает изменение порядка применения контрольно-кассовой техники (далее – ККТ).

В соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчётах в налоговые органы через оператора фискальных данных, выбрать которого Вы можете самостоятельно, заключив с ним договор.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 регистрация и перерегистрация контрольно-кассовой техники старого образца невозможна, в том числе замена ЭКЛЗ.

Для работы по новой технологии необходимо приобрести новую контрольно-кассовую технику или провести модернизацию ККТ старого образца (при наличии такой возможности).

Самостоятельно зарегистрировать новую ККТ можно при помощи сервиса «Личный кабинет» на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Инспекция обращает внимание на необходимость снятия контрольно-кассовой техники старого образца с регистрационного учёта в налоговом органе и выражает готовность в содействии по регистрации ККТ нового образца.

По данным регистрационного учета по состоянию на 01.02.2017 года на территории Озерского городского округа функционирует 968 кассовых аппаратов, при этом лишь 11 из них представляют собой ККТ нового образца. С учетом сжатых сроков перехода к обязательному применению контрольно-кассовой техники, передающей данные о расчётах в налоговые органы через оператора фискальных данных, - не позднее 01.07.2017, инспекция призывает осуществить замену ККТ уже сегодня.

В случае возникновения вопросов, Вы можете обратиться к сотрудникам Инспекции Арамян Сусанне Альфредовне и Тарасовой Владиславе Владиславовне по телефонам: (35130) 4-91-54, (35151) 4-00-21, 8-929-235-35-69 или получить более подробную информацию на сайте www.nalog/kkt.ru.