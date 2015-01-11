Юные челябинцы приняли участи в акции «Дети Челябинска – воинам правопорядка»

Челябинские школьники приготовили подарки ко дню «Защитника Отечества» для сотрудников сводного отряда патрульно-постовой службы полиции УМВД по Челябинску, несущих боевое дежурство на блок-посту в населенном пункте Кизил-юрт Республики Дагестан, сообщает министерство социальных отношений. Решено было передать сотрудникам полка ППС не только подарки, но и обереги, сделанные руками детей Челябинской области. В акции приняли участие более 300 детей Челябинска. Цель акции – поднятие боевого духа личного состава, укрепление сотрудничества и взаимопомощи правоохранительных органов и ветеранских общественных организаций, патриотическая работа с молодым поколением. «Большое спасибо Вам за подарки для сотрудников ППС, подарки несут ваше тепло и искренность, заботу о ребятах, которые охраняют наш сон. Пусть птички-обереги сберегут наших земляков и, выполнив свой долг, они здоровые и невредимые вернутся к своим детям и семьям», – отметил руководитель Челябинского областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Павел Шишмаков. Следует заметить, что уже на протяжении двух лет, при поддержке Правительства Челябинской области, члены «Боевого Братства», совместно с другими ветеранскими организациями, собрали и отправили 2 конвоя гуманитарного груза, общим весом более 40 тонн, для жителей Донецкой Народной Республике. «Дети не первый раз делают подарки нашим военным и жителям в зоне боевых действий, это преемственность поколений, вклад в общее дело и воспитание в себе человека. Детские подарки – это очень трогательно и говорит больше, чем продуктовый набор или громкие речи политиков. Подарок от детей – показатель того, что мы помним и не забыли, заботимся и благодарим за мирное небо над головой», – подчеркнул руководитель исполкома Челябинского регионального отделения общероссийской общественной организация «Офицеры России» Андрей Муравьев. В данный момент делегация от Челябинска и машина с подарками уже находятся в республике Дагестан. В делегацию вошли члены «Боевого Братства» и «Офицеров России».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yunye-chelyabincy-prinyali-uchasti-v-akcii-deti-chelyabinska-voinam-pravoporyadka-36844