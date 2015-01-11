В медсанчасти вводится карантин: посещение больных будет запрещено

В связи с сохраняющимся подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом на территории Озерского городского округа и с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия во всех стационарных отделениях ЦМСЧ №71 устанавливается карантин с 10.02.2017 года.

С завтрашнего дня до особого распоряжения начальника медсанчасти будет запрещено посещение больных, усилены меры по выявлению и изоляции пациентов с клиникой ОРВИ и гриппа, продолжена дезинфекция помещений против вирусных инфекций и сохраняется масочный режим.

Родственники, осуществляющие уход за тяжелыми больными, смогут оформить пропуска для прохода в стационар, разрешительный документ должен быть заверен двумя подписями: заведующего отделением и лечащего врача. В часы посещений будет организована доставка передач от посетителей – больным.

Информация предоставлена ЦМСЧ №71.