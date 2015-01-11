На Южном Урале стартовала «Неделя безопасности»

В феврале министерство образования и науки региона совместно с ГИБДД запустили областной образовательно-просветительский проект «Неделя безопасности в муниципалитете», направленный на профилактику безопасности дорожного движения среди детей. Старт акции был дан в Златоусте, где в мероприятиях приняли участие более 600 человек, сообщает пресс-служба ведомства. Весь день на базе образовательных организаций Златоустовского городского округа проходили мероприятия «День безопасности» для обучающихся, воспитанников дошкольных образовательных организаций и педагогов. Специалистами образовательных организаций был представлен опыт организации и проведения профилактических и пропагандистских мероприятий с детьми: выступление агитационной бригады и проведение мастер-класса по изготовлению мультипликационных фильмов на тему безопасности, выставка работ победителей городского конкурса световозвращающих элементов «Засветись!», конкурс социальных проектов отрядов юных инспекторов движения. Для педагогов сотрудники министерства образования и науки Челябинской области и областной центра дополнительного образования детей провели практический семинар «Инновационные образовательные технологии формирования безопасного участия в дорожном движении обучающихся» и инструктивно-методическое совещание «Система непрерывного обучения детей безопасному участию в дорожном движении и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма». В рамках реализации проекта изучена деятельность органа местного самоуправления Златоустовского городского округа, осуществляющего управление в сфере образования и образовательных организаций № 13, 17, 21, 34 по вопросам организации профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и организации перевозки обучающихся школьными автобусами.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-startovala-nedelya-bezopasnosti-36871