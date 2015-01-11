Традиционная спартакиада стартовала в КСК «Лидер»

26-27 января 2017 года в КСК «Лидер» прошли соревнования по дартсу среди ветеранов спорта Озерского городского округа. Этим видом открылась 11-я спартакиада «Здоровье». В соревнованиях приняло участие 115 человек.
Призерами среди женщин в возрастной группе 45-54 года стали:
1 место – Лобова Светлана – 555 очков.
2 место – Лебеденко Ирина - 502
3 место – Белобородова Светлана - 451
Группа 55-64 года
1 место – Кривенко Валентина - 446
2 место – Шевченко Виктория - 403
3 место – Летягина Гульниса - 401
Группа 65 лет и старше
1 место – Кадочникова Зинаида - 446
2 место – Чеботаева Нина - 419
3 место – Власова Мария - 412
Среди мужчин в возрастной группе 55-64 года
1 место – Ионов Михаил - 479
2 место – Корнеев Алексей – 445
3 место – Вачугов Андрей – 378
Группа 65-74 года
1 место – Киселев Евгений -513
2 место – Кашков Георгий - 378
3 место – Кириллов Александр – 296
Группа 75 лет и старше
1 место – Грошев Юрий - 597
2 место – Власов Аладимир - 451
3 место – Свиридов Виктор - 442
Главный судья соревнований Иконников А.Б.
Методисты МБУ Арена