Традиционная спартакиада стартовала в КСК «Лидер»

26-27 января 2017 года в КСК «Лидер» прошли соревнования по дартсу среди ветеранов спорта Озерского городского округа. Этим видом открылась 11-я спартакиада «Здоровье». В соревнованиях приняло участие 115 человек. Призерами среди женщин в возрастной группе 45-54 года стали: 1 место – Лобова Светлана – 555 очков. 2 место – Лебеденко Ирина - 502 3 место – Белобородова Светлана - 451 Группа 55-64 года 1 место – Кривенко Валентина - 446 2 место – Шевченко Виктория - 403 3 место – Летягина Гульниса - 401 Группа 65 лет и старше 1 место – Кадочникова Зинаида - 446 2 место – Чеботаева Нина - 419 3 место – Власова Мария - 412 Среди мужчин в возрастной группе 55-64 года 1 место – Ионов Михаил - 479 2 место – Корнеев Алексей – 445 3 место – Вачугов Андрей – 378 Группа 65-74 года 1 место – Киселев Евгений -513 2 место – Кашков Георгий - 378 3 место – Кириллов Александр – 296 Группа 75 лет и старше 1 место – Грошев Юрий - 597 2 место – Власов Аладимир - 451 3 место – Свиридов Виктор - 442 Главный судья соревнований Иконников А.Б. Методисты МБУ Арена

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