Вниманию налоговых льготников!

Подать заявление об использовании льгот на недвижимое имущество или транспортные средства за 2016 год рекомендовано до 1 апреля 2017 года.

Если у физического лица в 2016 году впервые возникло право на налоговую льготу в отношении недвижимости или транспортных средств, то федеральная налоговая служба рекомендует заявить об этом в любой налоговый орган до 1 апреля 2017 года, чтобы льгота была учтена до отправления уведомлений.

Направить соответствующее заявление и подтверждающие документы можно любым удобным способом: через Интернет-сервисы "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или по почте, или обратившись лично в налоговую инспекцию.

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот (вычетов) по всем имущественным налогам можно с помощью сервиса "Справочная информация о ставках", расположенного на официальном сайте Федеральной налоговой службы.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области