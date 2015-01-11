Стажёрка пиццерии обокрала работодателя

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 130 происшествий, возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 8.

7 февраля в полицию поступило сообщение о том, что из сейфа, находящегося в помещении пиццерии «Перчик», расположенного по б. Гайдара, были похищены денежные средства в сумме 10000 рублей. В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что кражу совершила стажер пиццерии, 2000 года рождения. Проводятся необходимые следственные мероприятии.

В этот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя Озерска, который в конце января из гаража, расположенного в районе ТБО, похитил прицеп и рыбацкую лодку. Задержанный дал признательные показания.

8 февраля в полицию обратился мужчина с заявлением по факту кражи сварочного аппарата стоимостью 40000 рублей из кладовки, расположенной в его квартире. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по «горячим» следам задержали подозреваемого в совершении данного преступления жителя Озерска, 1998 года рождения. Следствие продолжается.

В этот же день участковый уполномоченный полиции в ходе обхода административного участка в общежитии, расположенном по ул. Менделеева 10, выявил несовершеннолетнего, 2000 года рождения, который курил на кухне общежития, тем самым нарушил Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». По данному факту оформлен административный материал по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф от 500 рублей до 1500 рублей.

10 февраля в полицию обратилась женщина с заявлением. Неизвестный в помещении детского садика № 50, расположенного по ул. Матросова, из ее сумки похитил банковскую карту. Впоследствии с ее карты были сняты денежные средства в размере 33750 рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данной кражи по «горячим» следам задержали женщину, 1986 года рождения, которая дала признательные показания.

Приглашаем на службу в полицию!

Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области требуется водитель категории «D».

Требование к кандидату на должность полицейский-водитель: возраст до 35 лет, годный по состоянию здоровья, имеющий среднее образование, отслуживший в рядах российской армии.

График работы сутки через трое, выслуга год за полтора, заработная плата от 25 тысяч и выше.

Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на службу в патрульно-постовую службу полиции.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по телефонам: 2-59-12.

Для сотрудников полиции гарантированы: достойная зарплата, ежегодный бесплатный проезд по России сотрудника и одного члена его семьи к месту отпуска и обратно, льготная пенсия после 20 лет выслуги, возможность получения высшего образования за счет МВД России, а также единовременная социальная выплата на улучшение жилищных условий после десяти лет выслуги.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 12 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 24 раза. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 33 выезда.

Было составлено 376 административных протоколов:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 15 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 10 протоколов;

- за мелкое хулиганство – 31 протокол.

Осуществлено 4 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотр места происшествия, проведен 1 профилактический осмотр на выявление наркотических веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск