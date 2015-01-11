Информация по неуплате штрафа

За 2016 год сотрудниками Госавтоинспекции Озерского городского округа выявлено и доставлено в суд 772 человека, не оплативших штраф, наложенный за совершение административного правонарушения в области обеспечения безопасности дорожного движения.

В соответствии с действующим административным законодательством, штраф за совершение административного правонарушение, в том числе нарушение Правил дорожного движения, должен быть оплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении в законную силу. Лицо, не уплатившее штраф своевременно, привлекается к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22 декабря 2014 года № 437-ФЗ, которым предусмотрена возможность уплаты административного штрафа за правонарушения в области дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа, если уплата производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления о привлечении к административной ответственности. Не смотря на это, за 2016 год сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и доставлено в суд 772 человека, не оплативших административный штраф в установленный законом срок, по результатам рассмотрения дел судами, 29 гражданам назначены обязательные работы, 540 гражданам наложен штраф в двукратном размере, 120 гражданам назначен административный арест.

Сотрудниками ГИБДД совместно с судебными приставами-исполнителями проведено 24 рейда по выявлению должников, в отношении которых применяется мера в виде ограничения (лишения) права управлять транспортным средством.

За прошедший год по ходатайству ГИБДД судебными приставами вынесено 192 решения о запрете выезда должника за пределы РФ. В отношении 39 лиц, установлено временное ограничение на пользование специальным правом, а именно правом управления транспортным средством, за невыполнение которого предусмотрена ответственность в виде обязательных работ на срок до пятидесяти часов или лишение специального права на срок до одного года (ст. 17.17 КоАП РФ).

В 2016 году по ст. 17.17 КоАП РФ привлечено к ответственности 9 граждан.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск