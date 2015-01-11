Глава округа вручил первые удостоверения детям погибших участников войны

15 февраля во дворце культуры «Маяк» состоялось торжественное вручение удостоверений, подтверждающих присвоение статуса детям погибших участников войны. Мероприятие было организовано управлением социальной защиты населения администрации округа совместно с Советом ветеранов.

Для вручения было подготовлено семьдесят документов. С приветственным словом к собравшимся обратились председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев и председатель местного отделения региональной Челябинской общественной организации «Память сердца. Дети погибших защитников отечества» Виктор Растов. Удостоверения вручил глава округа Олег Костиков.

– Восстановление исторической справедливости имеет важное социальное значение, – подчеркнул глава округа. – Этот вопрос прорабатывался на протяжении длительного периода времени, тем не менее, сейчас этот статус закреплён законодательно. Сегодня мы делаем первый шаг, отдавая дань уважения и благодарности детям погибших участников войны. Земной поклон вам за то, что вы пережили, за ваше терпение и созидательный труд в послевоенные годы.

В целях реализации закона Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки детей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц» с 1 января 2017 года управление социальной защиты населения администрации Озерского округа приступило к работе по сбору документов и присвоению статуса данной категории граждан.

В годы Великой Отечественной войны ожесточенные боевые действия велись в самых населенных регионах центра России, что привело к эвакуации сотен тысяч беженцев в глубокий тыл на Урал. По данным министерства социальных отношений в Челябинской области проживают около 40 тысяч граждан, относящихся к категории детей погибших участников войны.

– В Озерском городском округе проживают 1150 человек, имеющие право на получение удостоверения детей погибших участников войны, – прокомментировала положение дел исполняющая обязанности начальника управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова. – На сегодняшний день в управление социальной защиты обратились около двухсот человек. Работа сложная, поскольку очень трудно собрать подтверждающие документы. Кроме того, в документах, которые оформлялись в годы войны, много неточностей, утеряно их качество.

Гражданам данной категории приходится обращаться с запросами в другие города, подтверждать право на получение статуса в суде. Эту большую работу вместе с людьми, которые находятся в почтенном возрасте, проводят специалисты управления социальной защиты и Совет ветеранов.

Следует напомнить, что к детям погибших участников Великой Отечественной войны относятся граждане, которые на дату гибели отца или матери не достигли 18-летнего возраста. К числу лиц, приравненных к детям погибших защитников Отечества, относятся дети участников войн с Финляндией и Японией.

Закон о статусе детей погибших участников Великой Отечественной войны стал важным событием для категории граждан, чьи родители погибли во время боевых действий. Статус позволит им один раз в три года по желанию за счет средств областного бюджета посещать места захоронения родителей, иметь преимущество при приеме в находящиеся на территории Челябинской области дома-интернаты для престарелых и инвалидов, комплексные центры социального обслуживания населения и получать ежемесячную денежную выплату в размере 500 рублей. В случае, если граждане имеют денежные выплаты по другим нормативно-правовым актам, то выплата будет осуществляться по выбору льготника по одному из оснований, то есть выплаты не суммируются.

По решению губернатора Бориса Дубровского дети погибших участников Великой Отечественной войны получат в этом году единовременную денежную выплату ко Дню памяти и скорби 22 июня.

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Фото Владимира Беляева.