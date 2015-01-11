Следственный комитет: неуплата налогов – уголовно наказуемое деяние

Следственным отделом по ЗАТО г.Озерск СУ СК РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело по части 1 ст.199.1 УК РФ «Неисполнение обязанностей налогового агента» в отношении бывшего директора МУП «УАТ» Виталия Погорелова.

В ходе доследственной проверки, проведенной совместной с отделом УФСБ России по ЗАТО г.Озерск и ГУ МВД России по Челябинской области, было установлено, что в течение с декабря 2014 года по апрель 2016 года экс-директором «УАТ» не выполнялись функции налогового агента, которые определены налоговым законодательством. Ситуацию прокомментировал Денис Миролюбов, старший следователь следственного отдела по ЗАТО г.Озерск СУ СКР по Челябинской области в производстве которого это уголовное дело находится:

- В указанный период у работников предприятия удерживались обязательные платежи в виде НДФЛ (налога на доходы физических лиц) и не перечислялись в федеральный бюджет, исходя из личных интересов Погорелова В.Г. Работодатель – это налоговый агент по отношению к своим работникам: он производит за них перечисление НДФЛ в бюджет. Если работники МУП «УАТ» обратятся в налоговый орган за возмещением средств, потраченных на обучение, лечение, приобретение жилья, то им будет отказано в связи с тем, что их налоговая база не сформирована – то есть, работодатель за них ничего не перечислил в бюджет. Погорелов удерживал средства из доходов работников, аккумулировал на счетах предприятия и направлял на иные цели, но в федеральный бюджет не перечислял.

Доследственная проверка проводилась следственным отделом в январе 2017 года по результатам поступивших материалов оперативно-розыскной деятельности ГУ МВД РФ по Челябинской области Озёрского отдела УФСБ РФ по Челябинской области и на основании материалов выездной проверки межрайонной инспекцией ФНС №3 по Челябинской области. К моменту возбуждения уголовного дела установлено, что сумма невыплаченных средств составляет 9 млн. 760 тысяч рублей.

В ходе следствия тщательной проверке и оценке будет подвергнуты все обстоятельства налогового правонарушения, проведены необходимые экономические экспертизы. Также будут приняты меры по возмещению ущерба, причиненного федеральному бюджету и по восстановлению пенсионных и социальных прав работников муниципального предприятия. По словам заместителя главы администрации округа Ивана Сбитнева, муниципальные власти заинтересованы во всестороннем и оперативном расследовании уголовного дела с учетом предпринимаемых мер по поддержке муниципального предприятия.

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