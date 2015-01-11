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Садоводческие товарищества получат поддержку из регионального бюджета

В Озерске подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией округа и Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Его подписали глава администрации округа Евгений Щербаков и депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Константин Толкачёв.

В обсуждении перспектив сотрудничества с региональным отделением «Союза садоводов России» приняли участие заместитель главы администрации округа Иван Сбитнев, представитель регионального отделения «Союза садоводов России» в Озерском городском округе Ольга Юминова.

Как сказано в документе, предметом соглашения являются совместные действия, направленные на создание благоприятных условий развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в том числе садоводческих некоммерческих объединений граждан.

Константин Толкачёв выразил уверенность в том, что этот шаг поможет продуктивно решать проблемы, с которыми сталкиваются садоводы Озерского городского округа:

Издано положение, которое предусматривает возможность субсидирования из областного бюджета затрат садоводческих товариществ на благоустройство, ремонт инженерных сетей и дорог.

По мнению главы администрации Евгения Щербакова, подписание соглашения усилит работу по созданию благоприятных условий развития садоводческих объединений:

В округе садоводством занимается большое количество жителей. Движение это очень активное, практически весь город окружён садоводческими объединениями. Озерчане очень бережно относятся к своим участкам, эта сфера имеет для людей очень важное значение.

В рамках соглашения предполагается взаимодействие по нескольким направлениям. Среди них техническое переоборудование систем водо- и электроснабжения, решение ряда инфраструктурных задач.

Следует отметить, что «Союз садоводов России» объединяет 58 российских регионов. Общественная организация помогает быстрее и эффективнее решать вопросы, возникающие перед садоводами.

Данное соглашение даст возможность нашим садоводческим товариществам не только привлекать свои денежные средства для решения инфраструктурных проблем, но и получить финансовую поддержку из областного бюджета, – пояснил Иван Сбитнев. – Будет организована встреча с председателями СНТ для того, чтобы разъяснить данный подход. Возможно, что уже в этом году наши садоводы смогут претендовать на часть финансирования тех или иных проектов, которые они решат реализовать в своих объединениях.

В ходе сотрудничества с «Союзом садоводов России» озерские садоводческие объединения могут получить компенсацию затрат в размере до пятидесяти процентов. Кроме того, для эффективного продвижения и реализации инициатив множества садоводческих товариществ, в округе уже началась работа по созданию местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России». Местное отделение возьмёт на себя работу по определению соответствия заявленных проектов перечню работ, которые могут быть профинансированы из бюджета области, по расстановке приоритетов и их очерёдности.

http://www.ozerskadm.ru

Садоводческие товарищества получат поддержку из регионального бюджета

Садоводческие товарищества получат поддержку из регионального бюджета

Садоводческие товарищества получат поддержку из регионального бюджета

Садоводческие товарищества получат поддержку из регионального бюджета

Садоводческие товарищества получат поддержку из регионального бюджета

Садоводческие товарищества получат поддержку из регионального бюджета

Садоводческие товарищества получат поддержку из регионального бюджета

Садоводческие товарищества получат поддержку из регионального бюджета

Ключевые теги: садоводческие товарищества.

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