Молочную продукцию из Озёрска могли фальсифицировать перекупщики

Как сообщалось ранее, в январе 2017 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Амурской области по г. Белогорску проведена внеплановая выездная проверка в магазине «СВЕТОФОР» (ООО «ТОРГСЕРВИС 27»), в ходе проведения которой взято на исследование масло несоленое сладко-сливочное Крестьянское высший сорт, м.д.ж. 72,5%, в фольге по 180 грамм, дата изготовления: 21.10.2016г (изготовитель: ООО "СбытПродСервис", адрес: г. Челябинск, ул.Клары Цеткин, д.28, кв. 43, адрес производства: 456780, Челябинская область г. Озерск, Индустриальная, 10).

При проведении лабораторных исследований установлено, что в сливочном масле осуществлена подмена животных жиров неизвестными жирами немолочного происхождения, что свидетельствует о его фальсификации.

Поскольку молочная продукция из Озёрска встречается и в магазинах Кыштыма, по заданию главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой специалисты администрации проводят собственную проверку изложенных фактов. Старший экономист управления стратегического развития и привлечения инвестиций Ирина Крюченкова связалась с управлением Роспотребнадзора по Челябинской области, однако южноуральское ведомство пока не получило официальных документов от своих дальневосточных коллег. Нет их ещё и в межрегиональном управлении №71 Федерального медико-биологического агентства России.

Именно это управление осуществляет функции по контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия жителей Озёрского городского округа. Только официальные документы могут стать основанием для внеплановой проверки коммерческих предприятий, выпускающих молочную продукцию. Так что пока делать окончательные выводы о том, что фальсифицированное масло было произведено именно в Озёрске, рано.

Вместе с тем, специалисты межрегионального управления располагают данными о том, что действующий на территории округа завод специализируется на выпуске так называемых спредов – пищевых изделий на основе смеси растительных и молочных жиров. Спред намного дешевле сливочного масла. Скорее всего, некие посредники, купившие продукцию у озерчан, расфасовали её в поддельную упаковку, на которой указана ложная информация, и перепродали в розничную сеть Амурской области. Заниматься поиском фальсификаторов в данном случае должны уже правоохранительные органы.

Специалисты управления стратегического планирования и привлечения инвестиций продолжают держать ситуацию с озёрским маслом на контроле и ждут поступления официальных документов в указанные выше инстанции.

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