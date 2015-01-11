Как перейти с Советского переулка проспект Победы?

В городе много перекрестков 4-сторонних и Т-образных. На них пересекаются пути транспорта и пешеходов. Если на таком перекрестке нет знаков, запрещающих переход, значит переходить его можно. Все такие перекрестки, в основном, расчищаются от снега, и пешеходы без проблем расходятся с транспортом.

Однако к Т-образному перекрестку проспект Победы - Советский переулок особое отношение, несмотря на то, что его пересекают ежедневно сотни людей идущих в школу, детсад или ясли, спортивную школу, библиотеку, на почту в УВД, на ДОК, в сбербанк, матери с колясками, пожилые и больные люди и т.д.

Пересекают на законных основаниях, руководствуясь правилами ПДД-2017 пункт 4.3. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин.

Но вся беда в том, что переходя с Советского переулка проспект Победы, пешеходы не могут своевременно покинуть проезжую часть, так как дорогу им преграждают снежные валы на нерасчищенной части перекрестка напротив дома № 17. Есть вероятность при преодолении препятствия попасть под машину.

Есть все основания признать перекресток аварийным, так как в случае наезда транспорта на пешехода, пострадают и пешеход, и водитель, и городские власти (потому что не следят за порядком).

Юрий