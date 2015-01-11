Педагогический дебют — 2017: публичное выступление

15 февраля 2017 г. в МБУДО «ДТДиМ» состоялся конкурс «Публичное выступление» в рамках номинации «Педагогический дебют» муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года-2017».

Нашим участникам на 10 минут был предоставлен микрофон для того, чтобы каждый мог заявить о целях участия в конкурсе, раскрыть свою личностную позицию как участника образовательного процесса, сформулировать личное понимание своей миссии как учителя, соотнести свою профессиональную деятельность с перспективами развития образования.

Учитель английского языка МБОУ СОШ №33 Романов Данил Егорович миссию учителя в современном образовании рассмотрел через призму потока информационных процессов в мире. Задача учителя – помочь сориентироваться в этом потоке, выделить главное, отбросить ненужное или чуждое, научить приемам переработки информации.

Для учителя английского языка МБОУ СОШ №22 Серебряковой Светланы Анатольевны школа стала вторым домом, еще когда она была ученицей, и продолжает оставаться им теперь, когда стала учителем. К профессии учителя ее привели любовь к классикам русской литературы, а также самоотверженные, преданные делу учителя, непрерывно встречавшиеся на пути. Это ли не самая большая удача в жизни - найти свое место, где ты видишь жаждущих знаний учеников и всегда готовых помочь тебе коллег!

Следующий участник конкурса, учитель истории МБОУ СОШ №24 Хужина Зульфия Габдинуровна, миссию учителя объясняет просто: «Просто я работаю волшебником». Ведь что обычно делают волшебники? Превращают Золушку в Принцессу, Лягушку – в Василису Прекрасную. Разве не в этом заключается и задача учителя? Раскрыть потенциал ребенка, помочь ему найти себя, свое место в мире, обрести знания и не потерять человечность, способность сострадать. Кто-то называет это чудом, кто-то – мечтой и недостижимым идеалом. А мы называем это – наша работа.

И последний участник нашего конкурса, учитель физической культуры МБОУ СОШ №27 Шепелев Дмитрий Александрович, глубоко убежден, что здоровье нации – это визитная карточка государства, показатель его культуры. Т.о. урок физической культуры - это даже не муниципальное, а федеральное задание. И главная цель такого урока – не погоня за результатами, а кропотливая работа над укреплением здоровья детей. «А начинать надо с малого», - посоветовал Дмитрий Александрович присутствующим в зале, продемонстрировав при этом на сцене «простой» акробатический трюк.

http://gorono-ozersk.ru