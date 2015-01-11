В Челябинске обсудят меры по снижению воздействия транспорта на качество атмосферного воздуха

Завтра, 21 февраля, в библиотеке Южно-Уральского государственного университета под председательством вице-губернатора Олега Климова состоится заседание общественного совета по формированию экологической политики в Челябинской области. В заседании примут участие представители министерства экологии и общественной безопасности Челябинской области, администрации города Челябинска, региональной Общественной палаты, представители Южно-Уральского государственного университета, ЮУЖД и ГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области. На совещании общественного совета по формированию экологической политики в Челябинской области участники встречи обсудят меры по снижению воздействия транспорта на качество атмосферного воздуха в Челябинске, а также технические решения по очистке воздушных выбросов промышленных предприятий. Всего в повестке обозначено 7 вопросов, касающихся главной темы встречи. Заседание пройдет 21 февраля в библиотеке ЮУрГУ (3 корпус, 301 кабинет). Начнется совещание в 10.00. Напомним, что по Указу Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий. На уровне Правительства Российской Федерации утвержден план мероприятий по проведению в 2017 году Года экологии. Аналогичные документы приняты также в субъектах Российской Федерации. В Челябинской области подписанный губернатором план включает 82 мероприятия по 8 тематическим разделам.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-obsudyat-mery-po-snizheniyu-vozdeystviya-transporta-na-kachestvo-37017