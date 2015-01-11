Театру подарили сокровище. Ищем дарителя!

В кассу театра драмы и комедии «Наш дом» пришла женщина и передала старые фотографии. Сказала: «Возьмите, вам, наверное, это пригодится…». К сожалению, не оставила ни фамилии, ни номера телефона. На фотографиях озерский театр за несколько десятилетий. Здесь и артисты оперетты, и гастрольные путешествия 80-х. Чувствуется, что человек, собиравший все эти драгоценные памятки, прослужил в этом театре не один десяток лет. И скорее всего, эта женщина трудилась в костюмерном цехе – на снимках начальник костюмерного цеха Елена Потапова и легендарная Екатерина Живицкая, костюмеры Екатерина Цветкова и Раиса Шагина. Редкие кадры! В архиве театра «Наш дом» хранятся сотни актерских портретов, фотографий из спектаклей прошлых лет, а вот таких, закулисных фотографий – считанные единицы.

Отдельные фотографии были подписаны, но многие – полная тайна. Частично разобраться с сокровищами помогла наш старейший работник, заведующий хозяйственной частью Галина Яковлевна Кайгородова – служит в озерском театре с 1959 года.

Публикуем полный набор подаренных сокровищ. Бывалые театралы узнают на этих фотографиях молодую Елену Шибакину, Павла Случанко, Владимира Царькова, Эмму Власову. Из более ранних фотографий может быть кто-нибудь узнает ведущую артистку оперетты Тамару Львовну Мельникову. Вспоминают, что у нее был прекрасный голос.

Может быть, эти фотографии напомнят интересные истории, впечатления, людей... Призываем поделиться этими драгоценными воспоминаниями! Любая информация ценна и останется в архиве театра драмы и комедии «Наш дом» навсегда.

Юлия Клепикова