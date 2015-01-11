«Объективный мир» – 2017

26 февраля в 15-00 Центральная городская библиотека приглашает озерчан на открытие выставки озёрского клуба любителей фотографии «Объективный мир».
В 2017 году она стала восьмой по счёту. Фотовыставки «Объективного мира» можно назвать традиционными, но каждая из них уникальна и неповторима по-своему.
На открытии выставки у посетителей будет возможность познакомиться с авторами работ, пообщаться и интересно провести время.
Справки по телефону 2-30-78.
http://www.libozersk.ru
Ключевые теги: фотовыставка.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать