«Объективный мир» – 2017

26 февраля в 15-00 Центральная городская библиотека приглашает озерчан на открытие выставки озёрского клуба любителей фотографии «Объективный мир».

В 2017 году она стала восьмой по счёту. Фотовыставки «Объективного мира» можно назвать традиционными, но каждая из них уникальна и неповторима по-своему.

На открытии выставки у посетителей будет возможность познакомиться с авторами работ, пообщаться и интересно провести время.

Справки по телефону 2-30-78.

http://www.libozersk.ru