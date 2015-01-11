Количество информационных центров по вопросам расчета за капремонт вырастет почти в десять раз

Региональный оператор капремонта заключил договор с ПАО «Челябэнергосбыт» об оказании услуг по печати и доставке счет-извещений за капремонт и консультировании жителей области, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и инфраструктуры. Уже в начале марта южноуральцы получат квитанции за оплату капремонта, сформированные биллинговый центром «Челябэнергосбыта», а с 1 апреля текущего года все 49 абонентских отделов данной компании начнут прием жителей области. Напомним, до этого регоператор располагал лишь шестью пунктами приема граждан, расположенными в областном центре, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Касли. Как отметил заместитель главы региона Сергей Шаль регоператор полностью существует за счет бюджетных средств: те деньги, которые граждане платят в виде взносов за капремонт, расходуются исключительно на сам ремонт, а затраты регоператора на зарплаты людей, организационные затраты оплачиваются из областного бюджета. В том числе, по этой причине ранее было невозможно оплатить работу многочисленных информационных центров. «Было принято решение объединить несколько функций: не просто распечатку и разноску, а полноценный биллинг и оказание услуг информационного характера для населения, – обозначил Сергей Шаль. – И конкурс на осуществление данных услуг выиграл «Челябэнергосбыт». По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, «Челябэнергосбыт» имеет крупный и современный биллинговый центр, оснащённый передовым программным оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки обеспечить печать, сортировку по отделениям доставщиков и упаковку вместе с реестрами, квитанций на оплату. «Главное, что организация создает комфортные условия для человека, который может решить все вопросы в одном «окне», – подчеркнул министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин. По словам генерального директора регоператора капремонта Вадима Борисова, подавляющее большинство обращений от жителей области связано с начислениями платы за капитальный ремонт, уточнениями сумм в счетах-извещениях, начислением пени и внесением изменений в лицевые счета. «Мы надеемся, что предпринятые меры помогут в существенной степени оптимизировать процесс взаимодействия с населением, повысить объем обработки личного приема, телефонных звонков, почтовой корреспонденции и электронных обращений, – отметил Вадим Борисов. – Главное, мы сможем реализовать нашу основную задачу – приблизить регионального оператора к собственнику, особенно на удаленных территориях области». В абонентских участках ПАО «Челябэнергосбыт» с начала апреля можно будет получить консультации по вопросам начислений по взносам и платежным документам, начисления и перерасчета пени, внесения изменений по всем данным собственника при формировании лицевого счета (смене собственника помещения, изменении площади помещений, слиянии/разделении лицевых счетов, корректировке долей собственности), получении льготными категориями граждан справки об отсутствии задолженности за капремонт для оформления субсидии. Кроме того, получить ответ на вопрос можно не выходя из дома: в личном кабинете на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» www.esbt74.ru предусмотрен такой сервис. Также продолжат работу шесть существующих отделов регоператора по работе с населением и горячая линия (351) 240-10-03. Также в рамках пресс-конференции Вадим Борисов ответил на вопрос о проведении капремонта в областном центре по адресу: проспект Ленина, 20. «В краткосрочном плане на 2017 год присутствует жилой многоквартирный дом по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 20, – прокомментировал Вадим Борисов. – С таким же адресом есть обособленный пристрой, который занимает гостиница «Славянка», по техпаспорту он является нежилым, на данной площади плата за капремонт регоператором не начисляется. В настоящее время производится проектирование работ по капремонту только в жилом многоквартирном доме, без учета обособленного пристроя».

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/kolichestvo-informacionnyh-centrov-po-voprosam-rascheta-za-kapremont-vyrastet-pochti-v-37029