Количество информационных центров по вопросам расчета за капремонт вырастет почти в десять раз

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Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

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Количество информационных центров по вопросам расчета за капремонт вырастет почти в десять раз

Региональный оператор капремонта заключил договор с ПАО «Челябэнергосбыт» об оказании услуг по печати и доставке счет-извещений за капремонт и консультировании жителей области, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства и инфраструктуры. Уже в начале марта южноуральцы получат квитанции за оплату капремонта, сформированные биллинговый центром «Челябэнергосбыта», а с 1 апреля текущего года все 49 абонентских отделов данной компании начнут прием жителей области. Напомним, до этого регоператор располагал лишь шестью пунктами приема граждан, расположенными в областном центре, Магнитогорске, Златоусте, Троицке, Касли. Как отметил заместитель главы региона Сергей Шаль регоператор полностью существует за счет бюджетных средств: те деньги, которые граждане платят в виде взносов за капремонт, расходуются исключительно на сам ремонт, а затраты регоператора на зарплаты людей, организационные затраты оплачиваются из областного бюджета. В том числе, по этой причине  ранее было невозможно оплатить работу многочисленных информационных центров. «Было принято решение объединить несколько функций: не просто распечатку и разноску, а полноценный биллинг и оказание услуг информационного характера для населения, – обозначил Сергей Шаль. – И конкурс на осуществление данных услуг выиграл «Челябэнергосбыт». По словам министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, «Челябэнергосбыт» имеет крупный и современный биллинговый центр, оснащённый передовым программным оборудованием, позволяющим в кратчайшие сроки обеспечить печать, сортировку по отделениям доставщиков и упаковку вместе с реестрами, квитанций на оплату. «Главное, что организация создает комфортные условия для человека, который может решить все вопросы в одном «окне», – подчеркнул министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин. По словам генерального директора регоператора капремонта Вадима Борисова, подавляющее большинство обращений от жителей области связано с начислениями платы за капитальный ремонт, уточнениями сумм в счетах-извещениях, начислением пени и внесением изменений в лицевые счета. «Мы надеемся, что предпринятые меры помогут в существенной степени оптимизировать процесс взаимодействия с населением, повысить объем обработки личного приема, телефонных звонков, почтовой корреспонденции и электронных обращений, – отметил Вадим Борисов. – Главное, мы сможем реализовать нашу основную задачу – приблизить регионального оператора к собственнику, особенно на удаленных территориях области». В абонентских участках ПАО «Челябэнергосбыт» с начала апреля можно будет получить консультации по вопросам начислений по взносам и платежным документам, начисления и перерасчета пени, внесения изменений по всем данным собственника при формировании лицевого счета (смене собственника помещения, изменении площади помещений, слиянии/разделении лицевых счетов, корректировке долей собственности),  получении льготными категориями граждан справки об отсутствии задолженности за капремонт для оформления субсидии. Кроме того, получить ответ на вопрос можно не выходя из дома: в личном кабинете на сайте ПАО «Челябэнергосбыт» www.esbt74.ru предусмотрен такой сервис. Также продолжат работу шесть существующих отделов регоператора по работе с населением и горячая линия (351) 240-10-03. Также в рамках пресс-конференции Вадим Борисов ответил на вопрос о проведении капремонта в областном центре по адресу: проспект Ленина, 20. «В краткосрочном плане на 2017 год присутствует жилой многоквартирный дом по адресу: Челябинск, проспект Ленина, 20, – прокомментировал Вадим Борисов. – С таким же адресом есть обособленный пристрой, который занимает гостиница «Славянка», по техпаспорту он является нежилым, на данной площади плата за капремонт регоператором не начисляется. В настоящее время производится проектирование работ по капремонту только в жилом многоквартирном доме, без учета обособленного пристроя». 

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/kolichestvo-informacionnyh-centrov-po-voprosam-rascheta-za-kapremont-vyrastet-pochti-v-37029

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