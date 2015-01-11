Известный южноуральский карикатурист решил заразить публику переводами с латинского

В Озерске открывается персональная выставка Николая Чернышева.

На выставке, которая будет размещена в стенах МИФИ (г. Озерск), художник представит около трех десятков графических работ. Экспозиция, получившая название «Переводы с латинского», как бы переносит известные древнеримские изречения в язык рисунка.

— Я попробовал отобразить то, что заключено внутри, а не на поверхности в известных изречениях, — комментирует Николай Чернышев. — Я старался показать замысел древнего автора не только через призму карикатуры, но и через проблемный серьезный философский рисунок. Хотя, конечно, веселые рисунки, мини-пародии на этой выставке тоже присутствуют. В общем, как мне кажется, получается не винегрет, а вполне пикантное люля-кебаб…

Николай Чернышев — известный южноуральский карикатурист, руководитель клуба юных карикатуристов «Клюква», участник и победитель многих российских и международных конкурсов. Персональная выставка художника откроется в Озерске в конце февраля.

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