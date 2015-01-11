Завершились конкурсные мероприятия номинации «Самый классный классный»

21 февраля 2017г. состоялось последнее конкурсное испытание для участниц номинации «Самый классный классный» конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2017» – Классный час с группой детей, не знакомых конкурсанту.

Конкурсной площадкой для этого испытания стала школа № 24.

У конкурсанток было право самим выбрать возраст учащихся, которые будут участвовать в классном часе. Кравченко Елена Владимировна (МБОУ СОШ №30) работала с учащимися 5-го класса, Власова Наталья Васильевна (МБОУ СОШ №38) – с восьмиклассниками.

Продолжительность классного часа согласно Положению конкурса – 30 минут. После завершения каждой участнице были предоставлено время для обсуждения мероприятия с членами жюри.

При выборе темы и содержания классного часа участницы должны были ориентироваться на предложенный им слоган – «Экология души: культура, нравственность, духовность». Во всём остальном надо было проявить знание возрастных особенностей обучающихся, умение сочетать форму и содержание классного мероприятия, сохранять баланс индивидуальных и коллективных моментов, нестандартность, педагогическую культуру и эмоциональность.

Жюри также оценивало актуальность содержания, степень включенности обучающихся в деятельность на классном часе, эффективность взаимодействия педагога с учениками, целесообразность выбранных педагогических приёмов и методов.

Конкурсные испытания для участниц номинации «Самый классный классный» завершились, впереди подготовка к финальному мероприятию и сама церемония подведения итогов конкурса профессионального мастерства «Педагог года – 2017».

Ответственный за организацию конкурсной номинации

«Самый классный классный» Несмирная А.М.,

старший инспектор Управления образования

http://gorono-ozersk.ru