Садоводов приглашают на встречу с депутатом Заксобрания К.Н. Толкачевым

Уважаемые председатели садоводческих товариществ!

Приглашаем вас на встречу с депутатом Законодательного Собрания Челябинской области Толкачевым К.Н., заместителем главы администрации Озерского городского округа Сбитневым И.М. по вопросу сотрудничества с Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» и дальнейшего развития садоводческих товариществ на территории Озерского городского округа Челябинской области.

Встреча состоится 28 февраля 2017 года, в 18:00 часов по адресу: г. Озерск, пр. Ленина,30-а, актовый зал Собрания депутатов.

Информационно-аналитический отдел Собрания депутатов ОГО