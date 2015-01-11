Животных в личных подворьях будут воспроизводить под госконтролем

На очередном заседании правительства Челябинской области принят порядок предоставления субсидий государственным ветеринарным учреждениям для целей воспроизводства сельхозживотных в хозяйствах населения. На эти цели из областного бюджета будет направлено 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза. Субсидии будут предоставляться в рамках госпрограммы Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы». В соответствии с принятым порядком специалисты ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных, расположенных в муниципальных образованиях, будут проводить искусственное осеменение крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан. Эта работа призвана поддержать сельскохозяйственное производство в регионе, так как многие хозяева частных подворий производят животноводческую продукцию не только для личного потребления, но и на продажу. Кроме этого, воспроизводство сельхозживотных под контролем государственной ветеринарной службы будет способствовать оздоровлению, а также улучшению генофонда поголовья, находящегося в собственности граждан. Субсидии ветеринарным учреждениям направляются на компенсацию расходов на приобретение специализированного оборудования, инструментов и ветеринарных препаратов, племенного материала, предназначенных для искусственного осеменения. Кроме этого, за счёт средств субсидии будет закуплена специальная одежда, проведено обучение операторов по искусственному осеменению животных, а также компенсированы расходы на транспорт и оплату труда техников-осеменаторов. Как сообщил начальник управления ветеринарии минсельхоза Челябинской области Сергей Слободянский, сейчас в ветеринарных учреждениях готовятся заявки на получение субсидий, включающие в себя финансово-экономическое обоснование предстоящих расходов. Эти заявки будут рассматриваться областным министерством, а по итогам рассмотрения – приниматься решения о размере субсидий каждому ветучреждению. «Численность животных в личных подворьях нам известна, она зафиксирована в специализированной информационной системе ветеринарного мониторинга «БАРС», – говорит Сергей Слободянский. – Это главный критерий, по которому наши госучреждения будут рассчитывать потребность в оборудовании и расходных материалах. Специалистов по воспроизводству животных будем готовить из числа сотрудников ветстанций или привлекать из сторонних организаций. Это своего рода пилотный проект, для его реализации будут выбраны четыре муниципальных района». Напомним, в Челябинской области действуют 25 ветеринарных учреждений, подведомственных министерству сельского хозяйства региона. В 2017 году они получат субсидии на капитальный или текущий ремонт своих помещений, на приобретение основных средств, на содержание, техническое обслуживание и оплату каналов связи бортового навигационного оборудования на базе технологий ГЛОНАСС. Соответствующие постановления областного правительства, предусматривающие выделение целевых субсидий, приняты в январе текущего года. В соответствии с госпрограммой развития сельского хозяйства в Челябинской области, на эти цели в текущем году будет направлено 38,6 млн руб. из областного бюджета. Кроме этого, общее финансирование государственных ветеринарных учреждений, в частности, на выполнение государственного задания по профилактике заболеваний животных и птиц, составит в 2017 году 232,2 млн руб.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/zhivotnyh-v-lichnyh-podvoryah-budut-vosproizvodit-pod-goskontrolem-37073