«Уральская кузница» увеличила налоговые отчисления и ожидает повышения спроса

Рабочая группа по контролю за ситуацией на предприятиях, находящихся в сложном финансово-экономическом положении, под председательством вице-губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова обсудила положение дел на «Уральской кузнице». Несмотря на трудности, вызванные осложнением экономической ситуации в отрасли, предприятие увеличивает объемы налоговых поступлений в бюджет и обходится без сокращений, сообщает пресс-служба минэкономразвития региона. «Уральская кузница» является крупнейшим налогоплательщиком регионального уровня. В 2016 году объем отчислений в бюджеты всех уровней составил 537 млн руб., в том числе в региональный бюджет - 238 млн руб., что на 12% больше, чем в 2015-м. «Задолженность по состоянию на 14 февраля составляет 6,1 млн руб. - это неуплаченные текущие отчисления, которые предприятие должно внести по требованию ФНС до 10 марта», - сообщил заместитель руководителя управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области Алексей Загер. С ноября 2014 года из-за снижения платежеспособного спроса по отраслям общего машиностроения, транспортного машиностроения, сокращением инвестпроектов в нефтегазовых отраслях снизилась загрузка как головного подразделения ПАО «Уралкуз», так и челябинского филиала предприятия. В 2015 году по сравнению с 2014 годом общее снижение объема производства составило 19%, производительность труда снизилась на 18,5%. «С февраля 2016 года на заводе действует режим неполного рабочего дня, в котором работает весь коллектив чебаркульского предприятия и 50% работников челябинского филиала. При этом «Уральская кузница» обходится без массовых сокращений, но возможны точечные решения, касающиеся управленческого персонала», - отметил начальник Главного управления по труду и занятости Челябинской области Владислав Смирнов. В дальнейшем руководство предприятия допускает возможность пересмотра режима трудового дня. «В последнее время мы наблюдаем положительную динамику, ожидаем стабильный спрос по рынку подвижного состава. Загрузка последних двух месяцев и планы на ближайшую перспективу показывают, что ситуация хотя и медленно, но исправляется. Возможно, если такая тенденция сохранится, в ближайшее время мы пересмотрим программу неполной занятости», - сообщил директор по экономике и финансам ПАО «Уральская кузница» Артем Попов. По итогам совещания рабочая группа рекомендовала руководству «Уральской кузницы» принять возможные меры для сохранения трудового коллектива, обеспечить своевременную уплату текущих платежей в областной и местный бюджеты и в государственные внебюджетные фонды. «Правительство области обеспокоено положением дел на «Уральской кузнице», мы внимательно следим за происходящим на предприятии, взаимодействуем с руководством и с контролирующими органами, будем продолжать эту работу в дальнейшем, искать возможности для стабилизации ситуации», - отметил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. Напомним, губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед рабочей группой, возглавляемой Русланом Гаттаровым, задачу содействовать стабилизации ситуации на предприятии и сохранить трудовой коллектив, избежав сокращений. Встречи с руководством Уральской кузницы проводятся регулярно, следующее заседание запланировано на второй квартал 2017 года.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/uralskaya-kuznica-uvelichila-nalogovye-otchisleniya-i-ozhidaet-povysheniya-sprosa-37071