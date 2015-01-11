Истец восстановлен на работе

Озёрский городской суд частично удовлетворил иск Сергея К. к Федеральному государственному унитарному предприятию ПО «Маяк» о восстановлении на работе и взыскании оплаты вынужденного прогула, компенсации морального вреда.

Признал незаконным приказ об увольнении Сергея К. от 16.12.2016 г. по сокращению штата и восстановил в должности заместителя начальника управления по работе с персоналом – начальника отдела подбора и адаптации персонала ФГУП «Маяк».

Взыскал с ФГУП ПО «Маяк» в пользу истца оплату вынужденного прогула - 103 026 руб. и компенсацию морального вреда 5 000 рублей.

Принимая вышеуказанное решение, суд руководствовался следующим.

В соответствии с ч.1 ст.180 Трудового Кодекса РФ - при проведении мероприятий по сокращению численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с частью третьей статьи 81 настоящего Кодекса.

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников организации работники предупреждаются работодателем персонально и под роспись, не менее чем за два месяца до увольнения (ч.2 ст.180 ТК РФ).

Судом установлено, что приказ о сокращении должности - заместителя начальника управления по работе с персоналом – начальника отдела подбора и адаптации персонала ответчиком не издавался.

Мотивом уведомления о сокращении послужил ранее изданный приказ о прекращении действия с 06.10.2016 г. штатного расписания отдела подбора и адаптации персонала от 20.09.2010 г.

Исследуя материалы дела, суд пришел к выводу, что сокращение штата в отношении подразделения, возглавляемого истцом, фактически не производилось, а в действительности имело место только изменение наименования подразделения и его структуры, при этом, как установлено в суде, сам приказ о сокращении должности, занимаемой истцом, не издавался.

Таким образом, работодателем была нарушена процедура сокращения.

Также установлено, что после уведомления истца о сокращении должности, ему необоснованно было отказано в переводе на вакантные должности, которые он мог занимать в соответствии с его квалификацией.

При таких обстоятельствах приказ об увольнении истца признан судом незаконным, а истец восстановлен на работе.

Решение не вступило в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда