Изменения законодательства о защите персональных данных

С 1 июля 2017 года усилена административная ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных.

Так устанавливается административная ответственность за:

обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством в области персональных данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (повлечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей до 10000 рублей, на юридических лиц - от 30000 рублей до 50000 рублей);

обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработку персональных данных с нарушением установленных законодательством в области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;

невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных;

невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных.

Полномочия по составлению протоколов по административным делам данной категории переданы от прокурора должностным лицам Роскомнадзора.

Прокурор ЗАТО г. Озерск Вахрушев А.В.

http://www.ozerskadm.ru