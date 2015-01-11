Изменения законодательства о защите персональных данных

С 1 июля 2017 года усилена административная ответственность за нарушение законодательства в области персональных данных.
Так устанавливается административная ответственность за:
обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством в области персональных данных, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния (повлечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на должностных лиц - от 5000 рублей до 10000 рублей, на юридических лиц - от 30000 рублей до 50000 рублей);
обработку персональных данных без согласия в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено в соответствии с законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо обработку персональных данных с нарушением установленных законодательством в области персональных данных требований к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных;
невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности по опубликованию или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику оператора в отношении обработки персональных данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных;
невыполнение оператором предусмотренной законодательством в области персональных данных обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации, касающейся обработки его персональных данных.
Полномочия по составлению протоколов по административным делам данной категории переданы от прокурора должностным лицам Роскомнадзора.