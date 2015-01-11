Новогорный задолжал градообразующему предприятию 2,5 миллиона

Арбитражным судом Челябинской области в лице судьи Первых удовлетворён иск открытого акционерного общества «Фортум» к муниципальному многоотраслевому унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный. Сумма иска составила более 2,5 миллионов рублей.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, на которое ни одна из сторон, участвующих в деле, не явилась, между «Фортумом» и МУП ЖКХ посёлка заключен договор на поставку тепловой энергии, по которому муниципальное предприятие рассчитывается не регулярно и не в полном объёме. Конкретно в рассматриваемом деле речь шла только о сентябре прошлого года. Не получив оплаты за поставленное тепло даже после направления претензии, «Фортум» был вынужден обратиться в суд. Возражений по иску со стороны поселкового муниципального предприятия не поступало.

Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Напомним, поселок Новогорный был построен для обеспечения деятельности Аргаяшской ТЭЦ, являющейся основным поставщиком тепловой энергии для Озёрска и производственного объединения «Маяк». Как и всю историю совместного существования, АТЭЦ является для Новогорного градообразующим предприятием, обеспечивая работой большинство из его немногочисленного работоспособного населения. С приходом рыночных отношений АТЭЦ была выкуплена акционерным обществом «Фортум», учредителем которого является финский энергетический концерн Fortum, c 2008 года владеющий более 90% акций ОАО.

Озёрск.ру