Озерчанин сломал ноги при падении из окна

27 февраля 2017 в 09.44 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа поступил звонок с сообщением, что из окна дома по пр. К. Маркса выпрыгнул молодой мужчина и упал на козырёк подъезда (позвонил дворник, убирающий дворовую территорию).

На место происшествия выехала дежурная смена спасателей и бригада медиков.

Спасатели эвакуировали пострадавшего (1992 г.р., безработный, проживающий в том же доме) с козырька подъезда и на вакуумных носилках транспортировали до автомобиля «Скорой помощи».

Пострадавший госпитализирован с переломом обоих голеней.

Служба спасения г. Озерска