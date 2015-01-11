Озерчанин — рекордсмен Чемпионата Челябинской области по лёгкой атлетике среди инвалидов по зрению

Озерчанин Евгений Растригин установил рекорд Чемпионата Челябинской области по лёгкой атлетике среди инвалидов по зрению.

Миасская школа олимпийского резерва стала местом проведения соревнований. В программу вошли дисциплины: бег 40 метров, бег 120 метров (1 круг), бег 200 метров, бег 800 метров, прыжки в длину, толкание ядра.

4 м 70 см - таков результат спортсмена в прыжках в длину. Кроме этого, Евгений взял «серебро» в беге на дистанции 40 метров.

Как признается Женя, он в отличной физически форме (учась в школе № 36, Евгений занимается лыжами), поэтому завоевать медали было для него не сложно.

Еще одну «бронзу» в толкание ядра взяла Ирина Кротова. Победители и призёры определялись в каждой дисциплине и в каждой категории.

Грамоты для награждения предоставило Министерство физической культуры и спорта Челябинской области.

Антон Шалимов