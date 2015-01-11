За вскрытой дверью обнаружили безжизненное тело пострадавшего

28 февраля 2017 в 22.31 в единую дежурно - диспетчерскую службу позвонил диспетчер службы «03» с просьбой помочь вскрыть дверь в доме по ул. Дзержинского: в квартире закрылся молодой человек (1993 г.р.), страдающий психическим заболеванием, не открывает дверь, не отвечает родственникам на звонки. На месте находятся также представители полиции. Дежурная смена спасателей, оперативно прибыв на место происшествия, вскрыла дверь квартиры. Внутри обнаружили безжизненное тело пострадавшего. Медики констатировали смерть. Тело передали представителям УВД. По факту смерти ведется проверка.

Поисково-спасательная служба ОГО