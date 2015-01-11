Какие нововведения ждут россиян в марте 2017 года

В начале марта в жизни россиян произойдут изменения. Бесплатная бессрочная приватизация жилья, улучшение транспортной безопасности и новые правила продажи алкоголя — это лишь часть нововведений, которые вступают в силу в марте. О том, что еще принесет жителям страны первый месяц весны, — в материале «Известий».

Государственное жилье

Бесплатная приватизация жилья для граждан России станет бессрочной. Изначально она должна была завершиться 1 марта 2017 года. Продлить ее собирались только для крымчан, людей, которых переселяют из аварийных домов.

Но теперь она будет доступна абсолютно всем категориям граждан. Каждый россиянин, получивший жилье в собственность от государства, сможет распоряжаться им так, как ему хочется: сдавать в аренду, продавать или передавать по наследству. Однако тут нужно учитывать как минимум две вещи. После приватизации собственнику придется платить налог на недвижимость. К тому же бесплатно приватизировать жилье можно лишь раз: в дальнейшем эту процедуру можно будет проводить только за деньги.

Рубли в ЛНР

Из профильного закона вычеркнут норму, обязывающую производителей соблюдать национальные стандарты

С 1 марта жители Луганской Народной Республики (ЛНР) смогут расплачиваться рублями. Согласно постановлению, изменения в валютной политике приняты в целях «стабилизации финансовой системы». Об этой инициативе власти ЛНР заговорили еще в сентябре 2015-го. И к августу того же года больше 80% оборота и финансовых операций приходилось на рубли.

Чиновники затянут пояса

С 1 марта зарплаты чиновников, работающих в Брянской области, уменьшатся на 10%. Соответствующий указ подписал губернатор Алтайского края Александр Карлин. Заработная плата сократится как у главы региона, так и у его заместителей.

Кроме того, в заявлении отмечается, что губернатор «дал поручение руководителям органов исполнительной власти» ограничить расходы на текущую деятельность, в том числе на командировочные расходы, транспорт и связь, а также не принимать решений, которые привели бы к увеличению штата.

Ограничения по торговле спиртным

С 31 марта вступят в силу изменения в части продажи алкоголя. Предпринимателям, торгующим спиртными напитками в местах общественного питания, нужно будет получать новую лицензию. Кроме того, будет полностью запрещена реализация алкоголя в столовых и кафе, расположенных в зданиях образовательных, медицинских и спортивных учреждений.

Распоряжение ЦБ

С 31 марта кредитные организации будут обязаны предоставлять Банку России подробные отчеты о счетах и депозитах госкомпаний, внебюджетных фондов и стратегически важных предприятий оборонно-промышленного комплекса. По некоторым данным, за три последних года власти потеряли в банках, лишившихся лицензии, порядка 100 млрд рублей. И распоряжение ЦБ, которое вступит в силу в конце месяца, поможет исключить риск утраты денег.

Сигнализация станет качественнее

С 30 марта вводится обязательная сертификация в области транспортной безопасности. Речь идет о сигнализации, средствах аудио- и видеонаблюдения, контроля доступа, досмотра, а также сбора и обработки информации. Организацией сертификации будут заниматься разные ведомства: ФСБ, например, — в части систем и средств досмотра, МВД — в отношении сигнализации и видеонаблюдения, а МЧС — в области средств оповещения. Проходить проверки теперь станет сложнее, поэтому многим компаниям придется улучшать качество продукции для получения необходимых удостоверений.

Заботы дачников

С 1 марта россиянам, которые живут рядом с лесом, надо будет следить за пожарной безопасностью лесного массива. Когда снег полностью растает, им придется очистить свой участок от сухих веток и других легковоспламеняющихся материалов на полосе не менее 10 м от деревьев. Кроме того, им необходимо установить противопожарный барьер шириной не менее 0,5 м, чтобы отгородить собственность от леса.

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