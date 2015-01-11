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В налоговые органы переходят полномочия по администрированию страховых взносов

28 февраля 2017 года состоялось интервью с заместителем начальника Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области Юлией Владимировной Куликовой.

С 1 января 2017 года все положения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов перенесены в Налоговый кодекс Российской Федерации. При этом Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен новым разделом XI «Страховые взносы в Российской Федерации» и новой главой 34 «Страховые взносы» именно об этом мы и переговорили с Юлией Владимировной.

- Юлия Владимировна, скажите, какие полномочия переходят в налоговые органы по администрированию страховых взносов?

- К налоговым органам переходят полномочия по:

- контролю за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты страховых взносов в соответствии с положениями Налоговый кодекс Российской Федерации;

- приему от плательщиков страховых взносов расчетов по страховым взносам, начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период - 1 квартал 2017 года;

- осуществлению зачета/возврата сумм страховых взносов, в том числе за периоды, истекшие до 1 января 2017 г., по решениям Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования;

- предоставление отсрочки (рассрочки) по страховым взносам;

- взыскание недоимки по страховым взносам и задолженности по пеням и штрафам, в том числе возникшей до 1 января 2017 года, начиная с меры по взысканию, следующей за мерой, примененной органами Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования.

- Постановка на учет плательщиков страховых взносов теперь осуществляется в налоговых органах?

- Налоговым кодексом Российской Федерации обязанность по постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов на основании заявления не предусмотрена для следующих категорий физических лиц, признаваемых согласно статье 419 Налогового кодекса Российской Федерации плательщиками страховых взносов: физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, которое нанимает работников для своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; адвокат; нотариус, занимающийся частной практикой; арбитражный управляющий; оценщик, занимающийся частной практикой; патентный поверенный, занимающийся частной практикой; медиатор.

- Юлия Владимировна, а порядок исчисления и уплаты страховых взносов изменился?

- Для плательщиков-работодателей порядок исчисления и уплаты страховых взносов практически не изменился. Они также ежемесячно должны производить исчисление и уплату страховых взносов. Срок уплаты страховых взносов остался прежним: не позднее 15-го следующего календарного месяца, в котором произведены выплаты в пользу физических лиц. Расчетным периодом признается календарный год, а отчетными периодами - первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. Кроме того, после 1 января 2017 года сохранится зачетный принцип расходования средств обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В связи с этим после 1 января 2017 года плательщик также сможет уменьшить сумму страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на сумму произведенных им расходов на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования.

С 1 января 2017 года уплата страховых взносов и представление расчетов по страховым взносам производятся организациями, имеющими обособленные подразделения, по месту их нахождения и по месту нахождения обособленных подразделений, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, за исключением организаций, имеющих обособленные подразделения за рубежом (в этом случае уплата страховых взносов и представление отчетности происходит централизовано по месту нахождения головной организации).

В связи со сменой администратора страховых взносов с 2017 г. поменялись коды бюджетной классификации для перечисления страховых взносов, которые можно уточнить на сайте ФНС России www.nalog.ru.

- Юлия Владимировна, представлять отчетность, как мы уже поняли необходимо в налоговый орган, а по какой форме, по старой? И в какие сроки?

Нет. Форма расчета по страховым взносам утверждена приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551.

Плательщики, производящие выплаты в пользу физических лиц, представляют расчет по страховым взносам ежеквартально не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом, в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения обособленных подразделений организаций, которые начисляют выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, по месту жительства физического лица, производящего выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в налоговый орган по месту учета расчет по страховым взносам ежегодно до 30 января календарного года, следующего за истекшим расчетным периодом (впервые расчет по страховым взносам должен быть представлен в срок до 30 января 2018 года).

Отмечу, что плательщики и вновь созданные организации (в том числе при реорганизации), у которых среднесписочная численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты, превышает 25 человек, представляют расчеты по страховым взносам в электронной форме по ТКС.

Следует отметить, что у плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (индивидуальных предпринимателей, адвокатов, медиаторов, нотариусов и иных занимающихся частной практикой лиц), за исключением глав КВХ, обязанности по заполнению и представлению расчета по страховым взносам не имеется.

- Юлия Владимировна, Вы сообщили о главных изменениях налогового законодательства с 2017 года. Где налогоплательщики смогут уточнить ответы на свои вопросы по страховым взносам?

Более подробную информацию налогоплательщики смогут получить на сайте ФНС России www.nalog.ru или по телефону Контакт – центра 8- 800 – 2222222.

Ключевые теги: налоговая служба.

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